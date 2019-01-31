Волкер: США и ЕС рассматривают меры против РоSSии из-за пленных моряков

"И США, и Европа ищут, какие меры должны быть предприняты, если РоSSия не вернет моряков".

Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что РоSSия удерживает украинских моряков для политического давления на украинскую власть перед выборами Президента. Он допускает, что к РоSSии будут применены дополнительные санкции за это.

"РоSSия продолжает незаконно удерживать украинских моряков и незаконно инкриминировать им обвинения. РоSSия намеревается удерживать их как минимум до апреля, когда пройдут президентские выборы. Это создает впечатление, что это больше политический шаг РоSSии, чтобы использовать удерживаемых моряков для давления на Украину, чем, что есть законные основания для их содержания под арестом", - сказал он в ходе телефонного брифинга в четверг.

Он добавил, что США и Европейский Союз продолжают настаивать на освобождении моряков и искать варианты дополнительных мер против РоSSии.

"Я посещал Брюссель в декабре, встречался с представителями ЕС и НАТО и могу сказать, что и США , и Европа ищут, какие дополнительные меры должны быть предприняты, если РоSSия не вернет моряков. США будут пересматривать "крымские санкции" в феврале. ЕС обсуждает дополнительные санкции, хоть ничего пока не согласовано, но у них в феврале также будет встреча министров иностранных дел", - сообщил он.

Волкер также выразил надежду на освобождении Россией украинских моряков, чтобы могли продолжиться и продвинуться его переговоры с помощником роSSийского президента Владиславом Сурковым.

Он напомнил, что из-за роSSийской агрессии в Керченском проливе Президент США Дональд Трамп отменил запланированную встречу с Владимиром Путиным, а Волкер поступил аналогично с запланированной встречей с Сурковым.

Напомним, 25 ноября РоSSия с применением оружия захватила в нейтральных водах украинские военные катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу", на борту которых было 24 украинца. Их обвинили в нарушении госграницы, арестовали и вывезли из Керчи в Москву.

Украина расценила это как акт военной агрессии.