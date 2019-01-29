Климкин о плане Сайдика: "Те же яйца, только в профиль"

"По форме там есть прогресс. По содержанию - это пока то же самое".

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что мирный план представителя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартина Сайдика не содержит принципиально новых предложений и требует дальнейшей доработки.

Об этом он сказал журналистам во время поездки на Донбасс.

"Никакого принципиально нового плана нет. Господин Сайдик представил в конце прошлого года свое видение. Это предложения, над которыми еще нужно работать", - цитирует Климкина агентство "Интерфакс-Украина".

Он рассказал, что в данных предложениях новым является констатация необходимости введения на Донбасс международного компонента, о чем ранее уже говорила украинская сторона.

"По форме, только по форме, там есть определенный прогресс, поскольку очень важно, что хотя бы господин Сайдик и его коллеги поняли, что нужен международный компонент – военный и полицейский, и международная администрация. Это уже хорошо. По содержанию - это пока то же самое. Как говорят: те же яйца, только в профиль", - отметил министр.

Климкин подчеркнул, что предложения Сайдика - только предварительное видение и требует доработки.

"Мы хотим, чтобы сначала туда зашел международный компонент и подготовил оккупированный Донбасс к нормальным, свободным и честным выборам. В этом заключается логика наших предложений. Если вы почитаете этот план, то там об этом речь не идет", - резюмировал глава МИД .