Виталий Кличко госпитализирован в Вене

Причины госпитализации не уточняются.

Виталий Кличко госпитализирован в Вене

Мэр Киева Виталий Кличко госпитализирован в столице Австрии Вене.

По сведениям источников LB.ua, это произошло три дня назад.

В ближайшее время пресс-служба киевского градоначальника сообщит об этом официально.

Причины госпитализации не уточняются, однако, очевидно, что таким образом Кличко не сможет завтра присутствовать на Форуме Петра Порошенко, чтобы поддержать его выдвижение в президенты.

Как ранее сообщалось ранее, Порошенко может заявить о выдвижении на второй срок на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем", который состоится 29 января в Киеве на территории крупнейшего выставочного центра Украины - МВЦ на "Левобережной".


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