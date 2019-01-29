Виталий Кличко госпитализирован в Вене
Причины госпитализации не уточняются.
Мэр Киева Виталий Кличко госпитализирован в столице Австрии Вене.
По сведениям источников LB.ua, это произошло три дня назад.
В ближайшее время пресс-служба киевского градоначальника сообщит об этом официально.
Причины госпитализации не уточняются, однако, очевидно, что таким образом Кличко не сможет завтра присутствовать на Форуме Петра Порошенко, чтобы поддержать его выдвижение в президенты.
Как ранее сообщалось ранее, Порошенко может заявить о выдвижении на второй срок на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем", который состоится 29 января в Киеве на территории крупнейшего выставочного центра Украины - МВЦ на "Левобережной".
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29.01.2019 00:06