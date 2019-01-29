Виталий Кличко госпитализирован в Вене

Мэр Киева Виталий Кличко госпитализирован в столице Австрии Вене.

По сведениям источников LB.ua, это произошло три дня назад.

В ближайшее время пресс-служба киевского градоначальника сообщит об этом официально.

Причины госпитализации не уточняются, однако, очевидно, что таким образом Кличко не сможет завтра присутствовать на Форуме Петра Порошенко, чтобы поддержать его выдвижение в президенты.