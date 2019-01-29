В Лондоне здание посольства РоSSии обернули огромным флагом ЛГБТ

Таким образом активисты хотят поднять вопрос преследования геев в Чечне.

В Лондоне здание посольства РоSSии обернули огромным флагом ЛГБТ
Здание посольства РоSSии в Лондоне
Фото: #twitter#.com/harveyday94

В воскресенье, 27 января, возле роSSийского посольства в Кенсингтоне, Лондон, собралось около 100 человек, чтобы повысить осведомленность и призвать положить конец преследованиям сообщества ЛГБТ в Чеченской Республике.

Об этом сообщает УНН.

Фото и видео из-под здания посольства опубликовали пользователи Twitter.

Помимо знаков протеста с надписью "Любовь - не преступление" и "Странники мира объединяются", роSSийское посольство обернули в радужный флаг.

Протест совпал с Днем памяти жертв Холокоста, приуроченным к 80-летию со дня начала Второй мировой войны.

Giant rainbow flag unfurled outside Russian Embassy in London over LGBTQ+ killings in Chechnya #HolocaustMemorialDay pic.twitter.com/gGvv8u8A16

— Harvey Day (@harveyday94) January 27, 2019

Напомним, в апреле 2017 года "Новая газета" сообщила о массовых задержаниях и преследованиях геев в Чечне, опубликовав свидетельства очевидцев. По данным газеты, в республике для геев есть специальная "секретная тюрьма", некоторые задержанные погибли.

26 ноября лидер Чечни Рамзан Кадыров заявил в эфире канала "РоSSия-1", что правозащитники придумали тему о преследовании геев в Чечне, чтобы заработать денег на грантах.


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