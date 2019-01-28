Опубликован список из 149 человек, которые принимали непосредственное участие в подавлении протестов в Судане.

Служба безопасности Украины обнародовала документы наемников "ЧВК Вагнера", которые подтверждают - это тайный отряд Главного управления Генштаба РоSSийской Федерации.

Об этом сообщается на сайте СБУ .

"РоSSия продолжает цинично врать, пытаясь оправдать свои преступления, совершаемые по всему миру. Кремль не перестает «орать», что его вооруженные подразделения ГУ ГШ ВС РФ не защищают диктаторские режимы в Судане, Сирии и не причастны к убийству журналистов в ЦАР, которые пытались пролить свет на их «засекреченную» деятельность", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 25 января СБУ обнародовала материалы, которые свидетельствуют, что роSSийские наемники и вооружение направляются в Судан и другие страны региона непосредственно авиацией Министерства обороны РФ по заказу ООО «М Инвест» - коммерческой структуры "повара Путина" бизнесмена Евгения Пригожина. Более того, именно через ООО «М Инвест» осуществлялся заказ билетов для "пассажиров" этих авиарейсов 223 летного отряда Минобороны РФ , которыми оказались сотрудники ЧВК "Вагнер".

"С августа по декабрь 2018 года самолетами Ту-154М (бортовые номера RA-85041, RA-85155) в Судан, ЦАР и другие африканские страны на ротационной основе были переправлены 1012 «ихтамнетов», чьи билеты, персональные и паспортные данные сегодня есть в распоряжении СБУ ", - говорится в сообщении.

СБУ также опубликовало первый список из 149 человек, которые принимали непосредственное участие в подавлении демократических протестов в Судане в начале 2019 года.

"Анализ паспортных данных более 1 тыс. сотрудников «ЧВК Вагнера» свидетельствует, что подавляющее большинство документов роSSийских наемников оформлялось централизовано в Москве подразделением Федеральной миграционной службы РФ , который также выдавал документы прикрытия и для офицеров ГУ ГШ ВС РФ «Петрова» и «Боширова» - исполнителей химической атаки в британском Солсбери. При этом, номера паспортов нескольких сотен «вагнеровцев» также отличаются между собой только последними цифрами. Серия и номера загранпаспортов наемников «ЧВК Вагнера», а также место их оформления еще раз подтверждают - это тайный отряд внештатных убийц ГУ ГШ ВС РФ . Остается только услышать от официальных лиц РФ , какой именно «шпиль» в Судане или ЦАР они посещали", - отметил глава СБУ Василий Грицак.

СБУ также установила, что в состав африканских ротаций "ЧВК Вагнера" роSSийской военной разведкой направлялись и граждане из других стран: Беларуси, Молдовы, а также поддерживаемых Россией самопровозглашенных "республик".

"Кроме этого, имеющаяся информация свидетельствует о целевом наборе в суданскую "командировку" предателей Украины из числа жителей временно оккупированного Крыма, которые в награду за содействие роSSийскому агрессору получили гражданство РФ . Также установлено, что одним из направлений пополнения ЧВК «Вагнера» является привлечение роSSийскими спецслужбами близких родственников роSSийских наемников. В общей сложности СБУ задокументировано свыше 112 человек, для которых «роSSийский бизнес на крови» стал семейным делом", - сообщили в спецслужбе.

Отмечается, что свыше 90% африканского контингента наемников в 2014-2015 годах принимали участие в военной агрессии против Украины, в частности - штурмах Луганского аэропорта и г. Дебальцево.

Также установлено, что с конца 2018 года активизированы работы по созданию в Судане "пункта военно-технического обеспечения ВМФ РФ " с участием бывших офицеров ВМС Украины, которые весной 2014 года перешли на сторону роSSийских оккупантов и сейчас проходят военную службу в составе Черноморского флота ВМФ РФ .

Напомним, ЧВК Вагнера связывают с так называемым «поваром Путина» Евгением Пригожиным, который также владеет одним из крупнейших медиа-холдингов РоSSии, возникшим на базе «фабрики троллей».

Ранее Bloomberg сообщал о работе наемников "повара Путина" в 10 странах Африки.