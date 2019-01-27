ОБСЕ зафиксировала шесть самоходных гаубиц у оккупированного поселка в Луганской области

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали размещения шести самоходных гаубиц недалеко от поселка Мирное Луганской области. Об этом сообщила украинская сторона СЦКК со ссылкой на отчет миссии ОБСЕ .

"По данным отчета СММ ОБСЕ , опубликованного 26.01.2019 года, 25 января наблюдатели Миссии в неподконтрольных власти Украины юго-западных районах Луганской области зафиксировали размещения шести самоходных гаубиц (2С1« Гвоздика », 122 мм) недалеко от поселка Мирное", - говорится в сообщении .

В СЦКК отмечают, что РФ продолжает размещать тяжелое вооружение и военную технику с нарушением установленных линий отвода.

По данным миссии ОБСЕ , за пределами соответствующих линий отвода в неподконтрольному властям Украины районе Луганской области до сих пор не хватает семи буксируемых гаубиц (Д-30 «Лягушка», 122 мм).

"Подобные действия оккупационной администрации и вооруженных формирований РоSSийской Федерации в очередной раз демонстрируют нежелание соблюдать Минские договоренности, откровенное невыполнение взятых на себя обязательств в рамках консультаций Трехсторонней контактной группы по отводу тяжелого вооружения по всей линии разграничения сторон и о стремлении к дальнейшему обострению конфликта", - добавили в СЦКК.

Такими действиями роSSийско-оккупационные войска, в том числе, подвергают опасности мирное население в оккупированных ими населенных пунктах, отметили в сообщении.