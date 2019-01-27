ОБСЕ зафиксировала шесть самоходных гаубиц у оккупированного поселка в Луганской области

РФ продолжает размещать тяжелое вооружение и военную технику с нарушением установленных линий отвода.

ОБСЕ зафиксировала шесть самоходных гаубиц у оккупированного поселка в Луганской области
ОБСЕ зафиксировала шесть самоходных гаубиц у оккупированного поселка в Луганской области
Фото: Макс Требухов

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали размещения шести самоходных гаубиц недалеко от поселка Мирное Луганской области. Об этом сообщила украинская сторона СЦКК со ссылкой на отчет миссии ОБСЕ.

"По данным отчета СММ ОБСЕ, опубликованного 26.01.2019 года, 25 января наблюдатели Миссии в неподконтрольных власти Украины юго-западных районах Луганской области зафиксировали размещения шести самоходных гаубиц (2С1« Гвоздика », 122 мм) недалеко от поселка Мирное", - говорится в сообщении .

В СЦКК отмечают, что РФ продолжает размещать тяжелое вооружение и военную технику с нарушением установленных линий отвода.

По данным миссии ОБСЕ, за пределами соответствующих линий отвода в неподконтрольному властям Украины районе Луганской области до сих пор не хватает семи буксируемых гаубиц (Д-30 «Лягушка», 122 мм).

"Подобные действия оккупационной администрации и вооруженных формирований РоSSийской Федерации в очередной раз демонстрируют нежелание соблюдать Минские договоренности, откровенное невыполнение взятых на себя обязательств в рамках консультаций Трехсторонней контактной группы по отводу тяжелого вооружения по всей линии разграничения сторон и о стремлении к дальнейшему обострению конфликта", - добавили в СЦКК.

Такими действиями роSSийско-оккупационные войска, в том числе, подвергают опасности мирное население в оккупированных ими населенных пунктах, отметили в сообщении.

Ранее сообщалось, что миссия ОБСЕ получит новое оборудование и камеры.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Суд признал Януковича виновным в госизмене и пособничестве в ведении войныСуд признал Януковича виновным в госизмене и пособничестве в ведении войны
Экс-адвокат Трампа отказался выступать перед Конгрессом из-за угрозЭкс-адвокат Трампа отказался выступать перед Конгрессом из-за угроз
Возле мавзолея Роксоланы убрали текст о ее "русском" происхожденииВозле мавзолея Роксоланы убрали текст о ее "русском" происхождении
Украина может получить $160 млн, конфискованных у ЛазаренкоУкраина может получить $160 млн, конфискованных у Лазаренко
В Сирии обнаружили контейнеры с надписью "Made in Ukraine", - Тымчук
Блок рекламы


Похожие новости
Еще два прихода в Ровенской области присоединились к ПЦУЕще два прихода в Ровенской области присоединились к ПЦУ
Замглавы одной из прокуратур в Киевской области задержана за взяткиЗамглавы одной из прокуратур в Киевской области задержана за взятки
Шесть кандидатов исключили из конкурса в Антикоррупционный суд, двое отказались самиШесть кандидатов исключили из конкурса в Антикоррупционный суд, двое отказались сами
У начальника Гоструда в Донецкой области нашли роSSийский паспортУ начальника Гоструда в Донецкой области нашли роSSийский паспорт
Боевики на Донбассе спрятали от наблюдателей ОБСЕ 7 гаубиц, - ООСБоевики на Донбассе спрятали от наблюдателей ОБСЕ 7 гаубиц, - ООС
Во время голосования прихода в Черновицкой области о переходе в ПЦУ вызывали полициюВо время голосования прихода в Черновицкой области о переходе в ПЦУ вызывали полицию
Порошенко создал военно-гражданскую администрацию в Счастье Донецкой областиПорошенко создал военно-гражданскую администрацию в Счастье Донецкой области
Чиновника главного управления Гоструда Киевской области поймали на взяткеЧиновника главного управления Гоструда Киевской области поймали на взятке
Порошенко создал военно-гражданскую администрацию в Волновахе Донецкой областиПорошенко создал военно-гражданскую администрацию в Волновахе Донецкой области
В Черниговской области майор полиции задержан при получении $3 тыс. взяткиВ Черниговской области майор полиции задержан при получении $3 тыс. взятки
Последние новости
Подгружаем последние новости