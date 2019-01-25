Порошенко пригласил Иерусалимского патриарха в Украину

Президент Украины поговорил с Феофилом по телефону.

Порошенко пригласил Иерусалимского патриарха в Украину
Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко, который во время недавнего визита в Израиль не смог встретиться с Иерусалимским патриархом Феофилом III, в пятницу поговорил с ним по телефону.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Разговор, во время которого обсуждался вопрос поместной православной церкви в Украине, состоялся по инициативе Феофила. Патриарх Иерусалимский сказал, что будет молиться за мир и процветание Украины, а также за объединение украинских православных.

"Петр Порошенко пригласил патриарха Теофила ІІІ осуществить пастырский визит в Украину для осуществления совместной молитвы за мир в нашей стране и Европе, а также налаживания диалога с поместной церковью Украины", - заявили в пресс-службе президента Украины.

Напомним, 21 января Порошенко летал в Израиль для подписания договора о свободной торговле с Израилем.

В ходе визита Порошенко встретился с генеральным секретарем Иерусалимского патриархата архиепископом Аристархом, через которого "передал все месседжи патриарху Иерусалимскому".


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