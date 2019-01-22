РоSSийский бомбардировщик Ту-22М3 разбился при посадке под Мурманском
По предварительным данным, из четырех членов экипажа выжили двое.
При посадке на военный аэродром в Мурманской области РоSSии потерпел крушение бомбардировщик Ту-22М3.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
"Бомбардировщик Ту-22М3 потерпел катастрофу при заходе на посадку на аэродроме полка дальней авиации в Оленегорске (Мурманская область). Авиапроисшествие случилось около 13:40 мск", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, из экипажа, по предварительным данным, выжили командир и штурман.
"По предварительной информации, командир и штурман остались живы... Экипаж этого самолета состоит из четырех человек - командир, помощник командира, штурман и оператор", - сказал источник.
Ту-22М3 с экипажем из четырех человек предназначен для поражения целей на территории противника в стратегической глубине. Максимальная скорость бомбардировщика достигает 2300 км/ч, дальность полета - 7 тыс. км.
Напомним, ранее, 18 января, на Дальнем Востоке столкнулись два роSSийских военных самолета Су-34.
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Политика
22.01.2019 15:38