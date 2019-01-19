Политзаключенный Гриб считает, что ключевого свидетеля по его делу подменили

Украинец заявил, что переписку от имени Ершовой с ним вели силовики.

Политзаключенный Гриб считает, что ключевого свидетеля по его делу подменили

Политзаключенный Павел Гриб заявил, что в суде вместо Татьяны Ершовой, которую, по версии обвинения, он склонял к терроризму, выступала другая девушка, а переписку от ее имени вели силовики. Об этом сообщает корреспондент сайта "Кавказский узел", который присутствовал на заседании суда 18 января.

"Меня решили выманить <…>. С аккаунта Ершовой написали, что сотрудники ФСБ позволят ей выехать за границу после встречи со мной в Гомеле, от ее имени требовали мои фото. Это была оперативная легенда, как позднее я понял. Я убежден, что настоящая Ершова не была на встрече в Гомеле и в суде. Все это делалось (силовиками), чтобы расправиться со мной, лишив свободы и медпомощи в СИЗО", - заявил подсудимый.

Встреча, по словам Павла Гриба, была назначена в буферной зоне на белорусско-украинской границе, однако в последний день девушка попросила приехать в Гомель.

"Возможно, мать Ершовой и какая-то девушка встретились со мной в Гомеле. После встречи я пошел на автовокзал, чтобы вернуться в Чернигов, однако меня встретили неизвестные (мне) люди. Их было пять, накинули мне на голову капюшон. Меня погрузили в микроавтобус, вывезли в лес, выкинули там, затем из леса привезли в отдел (cиловой структуры) на автозаке. Ко мне применяли физическую силу, забрали документы и обратный билет", - рассказал Павел Гриб.

По словам Гриба, по дороге его душили.

"В лесу, когда вытащили, также били ногами, (нанесли) 10 ударов в живот. В отделе угрожали повесить на шведскую стенку вверх ногами. Заходил еще один мужчина и со словами: "Это ты хотел школу подорвать?" нанес с размаху еще пару ударов по колену", - сказал подсудимый.

Гриб сообщил, что задержание было оформлено после того, как силовики добились "формального признания".

"Все это время я был прикован к шведской стенке или 32-килограммовой гире", - сказал подсудимый, добавив, что сможет опознать всех находившихся с ним оперативников.

Отвечая на вопросы своего адвоката, Гриб пояснил, что в Ярцево ему не давали есть и пить, а о сути обвинения он впервые узнал от следователя.

Гособвинитель Алексей Ханеня огласил показания, в которых Гриб подтверждает, что обсуждал с Ершовой инструкцию по изготовлению нитроглицерина. Подсудимый заявил суду, что подписал показания под давлением.

Павел Гриб повторил, что не склонял Ершову к изготовлению бомбы.

"Никто не собирался производить взрыв. Негативных отзывов о русских учителях, одноклассниках не было. Ершова хотела что-то сделать, но не взрыв, а мелкое хулиганство. Я не одобрял и не поддерживал (эти) намерения", - заверил коллегию судей Гриб.

Сообщения о нитроглицерине, по словам Гриба, Ершовой отправлял не он, а кто-то другой.

"Вину не признавал и не признаю никогда!" - резюмировал Павел Гриб.

Адвокат Гриба Марина Дубровина также раскритиковала лечения политзаключенного.

"Его визуально осматривают, пишут "здоров", и на этом все заканчивается. Хотя результаты анализов, которые мы приобщали (к материалам дела), говорят, что у него есть серьезные отклонения от нормы. Однако по факту пишут: "В заседаниях участвовать может", - рассказала адвокат.

Издание отмечает, что на заседании 18 января присутствовали два представителя СМИ, включая корреспондента "Кавказского узла", мать Павла Гриба, представитель генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону и один местный житель.

Слушания по делу Гриба продолжатся 24 января. Ожидается, что в этот день защита завершит представлять доказательства, после чего будет назначена дата прений.

Ранее отец Павла Гриба заявил, что РоSSия не выполнила требование ЕСПЧ в отношении его сына.

Напомним, 20-летний украинец Гриб был задержан роSSийскими силовикам на территории Беларуси в августе 2017 года.РоSSийские правоохранители обвиняют его в пособничестве в подготовке теракта в Сочи.


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