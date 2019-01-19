С конкурса в Антикорсуд выбыли восемь кандидатов

Под вопросом остается еще 41 кандидат на должности в ВАКС.

18 января прошло первое совместное заседание Общественного совета международных экспертов и Высшей квалификационной комиссии судей. По его итогам 8 кандидатов исключили из конкурса на должность судьи Высшего антикоррупционного суда.

Об этом сообщается на сайте Центра противодействия коррупции.

"В частности, претендовать на должности антикоррупционных судей уже не могут Голуб Оксана, Загородний Анатолий, Заяц Тарас, Квятковский Анатолий, Кулинич Юрий, Мартынов Евгений, Тишка Дмитрий, Штульман Игорь. Они имели возможность прокомментировать сомнения в добропорядочности и профессионализме, высказанные по ним международными экспертами, а также ответить на дополнительные вопросы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что один из кандидатов - Юрий Кулинич - не прибыл на заседание из-за больничного, направив письмо с просьбой перенести рассмотрение его кандидатуры. Однако ОСМЭ и ВККС приняли единогласное решение о рассмотрении кандидатуры Кулич сегодня.

"Сегодня ОСМЭ услышала от кандидатов множество манипулятивных объяснений в отношении их сомнительного имущества или поведения, однако ни одно из них не удовлетворило международных экспертов. В отличие от ВККС, которая принимала на веру смешные объяснения кандидатов в конкурсе в Верховный Суд, международные эксперты не согласились признать добродетельными сомнительных кандидатов на основании сомнительных доказательств. Эксперты показали, как на самом деле должен работать международный стандарт отбора судей: кандидаты, которые не могут доказать происхождение имущества или другие действия, выбывают из конкурса", - прокомментировала решение эксперт Центра противодействия коррупции Анастасия Красносельская.

Следующие совместные заседания ВККС и ОСМЭ запланированы на 21-24 и 28 января.

Под вопросом остается еще 41 кандидат на должности в Антикоррупционном суде. В целом успешно экзамены сдали 113 кандидатов.