На Дальнем Востоке столкнулись ?два роSSийских военных самолета Су-34

Военные ищут экипажи двух истребителей-бомбардировщиков.

Два роSSийских военных самолета Су-34 столкнулись над акваторией Японского моря на Дальнем Востоке. Министерство обороны РФ сообщило, что экипажи катапультировались.

Об этом сообщает Би-би-си.

В Минобороны РФ также заявили, что самолеты не столкнулись, а только коснулись друг друга в воздухе.

"18 января при выполнении планового учебно-тренировочного полета над акваторией Японского моря в 35 километрах от берега при отработке маневрирования произошло касание в воздухе двух самолетов Су-34 дальневосточного объединения ВВС и ПВО. Экипажи самолетов катапультировались", - говорится в сообщении.

В настоящее время военные ищут экипажи двух истребителей-бомбардировщиков, в поисках участвуют самолет Ан-12 и два вертолета Ми-8.

Ранее роSSийские СМИ сообщили, что два истребителя-бомбардировщика Су-34 пропали с радаров, а позже столкнулись в воздухе. Позже "Интерфакс" сообщил, что после столкновения один из двух Су-34 упал, а второй смог приземлиться с отказавшим двигателем.

Напомним, в октябре в Краснодарском крае РоSSии потерпел крушение учебный самолет Л-39.