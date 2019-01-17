Боевики планируют создать "реестры казаков"

Мужчинам с опытом боевых действий будет сложнее выехать из зоны боевых действий.

Боевики планируют создать "реестры казаков"
Дмитрий Гуцуляк
Фото: Скриншот видео

Руководство боевиков на Донбассе планирует создать "реестр казаков". Об этом сегодня со ссылкой на данные разведки Минобороны заявил спикер ведомства Дмитрий Гуцуляк.

"Так называемыми "республиканскими военкоматами" начата очередная кампания по призыву населения на военную службу. При этом предусматривается призвать лиц, которые имеют опыт боевых действий, но длительное время избегали службы в составе передовых подразделений роSSийских оккупационных войск под поводом принадлежности к так называемым казачьим формированиям. В связи с этим ожидается проведение роSSийской оккупационной властью генеральной регистрации "казаков" с обязательством их подписать так называемые реестровые документы", - сказал он.

Гуцуляк отметил, что таким образом командование боевиков надеется усложнить выезд на подконтрольную Украине территорию тех жителей, которые хотят избежать службы на передовой.

Напомним, вчера на Донбассе, в районе Троицкого, получили ранения пятеро украинских военных, еще пятеро солдат получили травмы.


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