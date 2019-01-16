Трамп заказал в Белый дом 300 гамбургеров для футбольной команды

Поскольку часть персонала Белого дома ушла в неоплачиваемый отпуск, президент лично составил меню и оплатил еду.

Трамп заказал в Белый дом 300 гамбургеров для футбольной команды
Трамп заказал в Белый дом 300 гамбургеров
Фото: instagram.com/whitehouse

Президент США Дональд Трамп организовал в Белом доме торжественный прием для игроков команды по американскому футболу Clemson Tigers, которые выиграли чемпионат США среди вузов.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

На стол подали бургеры, картошку фри, куриные наггетсы, соусы в серебряной посуде, пиццу и другой фастфуд.

Трамп пошел на такой шаг из-за продолжающейся блокировки работы правительства США ("шатдауна"). Поскольку часть персонала Белого дома ушла в неоплачиваемый отпуск, президент лично составил меню для приема и оплатил еду за свой счет.

В инстаграме Белого дома опубликовали несколько фото с торжественного ужина.

Фото: instagram.com/whitehouse
Фото: instagram.com/whitehouse

Трамп ранее заявил, что изначально планировал накормить спортсменов салатами, которые должны были приготовить его супруга и дочь.

"У нас есть пицца, 300 гамбургеров, много-много картофеля фри - все это наша любимая еда. У нас много крупных людей, поэтому я думаю, что мы немного повеселимся", - сказал американский президент.

Here’s a video I shot of President Trump showing off his 300 hamburgers. pic.twitter.com/P06S6I5w07

— Hunter Walker (@hunterw) 14 января 2019 г.

??MUST SEE ??

Clemson is really eating FAST FOOD at the White House!!!!!
President Trump (@realDonaldTrump) is serving McDonald's, Wendy's, Burger King and pizza to the College football National title team at the White House. @wusa9 @WUSA9sports #Clemson #FastFood #Trump pic.twitter.com/tRMaLqpvPb

— Darren M. Haynes (@DarrenMHaynes) 14 января 2019 г.

Напомним, нынешняя остановка работы части федеральных учреждений в США стала рекордной в истории страны. С 22 декабря не функционирует примерно четверть федеральных учреждений США, около 800 тыс. человек либо временно без работы, либо остаются без зарплаты.

По состоянию на 11 января ежемесячных выплат также не дождались охранники тюрем, сотрудники аэропортов и агенты ФБР. Работники сфер, касающихся национальной безопасности, должны работать без зарплаты до окончания "шатдауна". Некоторые госслужащие в знак протеста не выходят на работу под предлогом болезни.

"Шатдаун" начался из-за разногласий между Трампом и представителями Демократической партии в Конгрессе по строительству стены на границе с Мексикой. Трамп отказывается одобрить бюджет, если в нем не будет учтено финансирование строительства стены. В свою очередь демократы, которые составляют большинство в палате представителей, отклонили требование Трампа выделить $5,7 млрд на эти цели.

Переговоры, которые происходили 10 января, закончились неудачей - Трамп покинул встречу, заявив, что это "пустая трата времени".

Этот "шатдаун" - третий за время президентства Трампа.


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