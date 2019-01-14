Вселенский патриархат обнародовал текст Томоса для Украины

В понедельник, 14 января, Вселенский патриархат обнародовал текст Томоса о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.

Текст документа обнародован на английском, греческом и украинском языках.

"Этим подписанным Патриаршим и Синодальным Томосом мы признаем и провозглашаем установленную в пределах территории Украины Автокефальную Церковь нашей духовной дочерью и призываем все мировые Православные Церкви признавать ее как сестру и вспоминать под именем «Святейшая Церковь Украина» как такую, которая имеет своей кафедрой исторический город Киев , не может ставить епископов или учреждать приходы за пределами государства, уже существующие отныне подчиняются, согласно порядку, Вселенскому Престолу, который имеет канонические полномочия в Диаспоре, так как юрисдикция этой Церкви ограничивается территорией Украинского государства ", - говорится в документе.

Напомним, 5 января Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос для ПЦУ. 6 января документ официально вручили митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.