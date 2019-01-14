Вселенский патриархат обнародовал текст Томоса для Украины

Текст документа обнародован на английском, греческом и украинском языках.

Вселенский патриархат обнародовал текст Томоса для Украины
Фото: пресс-служба президента

В понедельник, 14 января, Вселенский патриархат обнародовал текст Томоса о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.

Текст документа обнародован на английском, греческом и украинском языках.

"Этим подписанным Патриаршим и Синодальным Томосом мы признаем и провозглашаем установленную в пределах территории Украины Автокефальную Церковь нашей духовной дочерью и призываем все мировые Православные Церкви признавать ее как сестру и вспоминать под именем «Святейшая Церковь Украина» как такую, которая имеет своей кафедрой исторический город Киев, не может ставить епископов или учреждать приходы за пределами государства, уже существующие отныне подчиняются, согласно порядку, Вселенскому Престолу, который имеет канонические полномочия в Диаспоре, так как юрисдикция этой Церкви ограничивается территорией Украинского государства ", - говорится в документе.

Напомним, 5 января Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос для ПЦУ. 6 января документ официально вручили митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.

7 января предстоятель ПЦУ провел божественную литургию в Соборе Святой Софии в Киеве. Во время богослужения в соборе находился Томос. Затем документ снова увезли в Стамбул, где 9 января его подписали все члены Синода Вселенского патриархата.


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