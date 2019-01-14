Министры иностранных дел Литвы, Латвии, Эстонии и Польши посетят Мариуполь 15 января

Климкин призывал ЕС отреагировать на акт агрессии РоSSии против Украины в Керченском проливе.

Министры иностранных дел Литвы, Латвии, Эстонии и Польши посетят Мариуполь 15 января
Мариуполь (архивное фото)
Фото: visitdonbass.info

Министр иностранных дел Павел Климкин совместно с главой МИД Литвы Линасом Линкявичюсом, Латвии Эдгарсом Ринкевичсом, Эстонии Свеном Миксером, Польши Яцеком Чапутовичем посетят Мариуполь 15 января.

Об этом сообщается на сайте украинского МИДа.

"15 января 2019 Министр иностранных дел Украины Павел Климкин вместе со своими коллегами из Литвы Линасом Линкявичюсом, Латвии Эдгарсом Ринкевичсом, Эстонии Свеном Миксером и Польши Яцеком Чапутовичем совершат рабочую поездку в Мариуполь с целью ознакомления с актуальной социальной и экономической ситуацией, осложненной роSSийской агрессией, в частности с созданием препятствий свободе мореплавания через Керченский пролив к портам Бердянска и Мариуполя. Министры также ознакомятся со сложной ситуацией с безопасностью, вызванной роSSийской агрессией на Донбассе", - говорится в сообщении.

Ранее Климкин призывал министров иностранных дел стран-членов Евросоюза отреагировать на акт агрессии РоSSии против Украины в Керченском проливе 25 ноября 2018 года.

"Украина работает со своими международными партнерами для реализации ряда социальных и инфраструктурных проектов и поддержки жителей украинского Приазовья", - отмечается в сообщении.

Напомним, ФСБ РоSSии обратилась в суд с обращением провести заседание по продлению срока ареста военнопленным украинским морякам в закрытом режиме.

24 украинских моряка были захвачены в плен роSSийским пограничниками 25 ноября 2018 года. Оккупационный суд Крыма арестовал их до 24 января, после чего РФ этапировала украинцев в Москву.


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