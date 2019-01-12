В роSSийских тюрьмах за политические взгляды удерживают более 80 украинцев, - Денисова

Более 80 граждан Украины удерживаются в роSSийских тюрьмах из-за своих политических взглядов. Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

"Ежегодно 12 января в Украине отмечается День украинского политзаключенного. К сожалению, вопрос политзаключенных сегодня крайне актуален. Среди современных политических заключенных Олег Сенцов, Станислав Клых, Павел Гриб, Роман Сущенко, Казим Аметов, Асан Чапух, Бекир Дегерменджи, Ремзи Меметов, Нури Примов. Всего более 80 граждан Украины удерживаются в роSSийских тюрьмах из-за своих политических взглядов", - отметила она.

По ее словам, роSSийский режим, превзойдя советский тоталитаризм, снова развернул террор против украинского народа.

"Он стремится полностью ликвидировать языковую, культурную и национальную идентичность на захваченных территориях нашего государства. Это массово происходит в оккупированном Крыму. Людей похищают, проводят обыски, арестовывают, пытают, инкриминируют вымышленные преступления. Хотя на самом деле, политзаключенными в РоSSии украинцы могут стать только за свою гражданскую позицию", - подчеркнула омбудсмен.

Она также обратила внимание на слова политзаключенного Владимира Балуха, который на организованном над ним судилище сказал: "Каждый сам выбирает цену за любовь к Родине".

"Я убеждена, что именно любовь к Родине поможет украинским политзаключенным выдержать все пытки и победить. Не сломались Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз. Они на свободе. В свою очередь, буду прилагать максимум усилий для освобождения всех наших соотечественников", - написала Денисова.

Ранее сообщалось, что украинский и роSSийский омбудсмены договорились о встрече в Москве в понедельник.