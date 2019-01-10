Генпрокуратура опубликовала повестку на допрос для Гиркина
Лидера боевиков "ДНР" вызывают на допрос утром 17 января.
Генеральная прокуратура Украины опубликовала повестку с вызовом на допрос бывшего лидера боевиков "ДНР" Игоря Гиркина. Соответствующий документ опубликован на сайте ГПУ.
Гиркина вызывают по подозрению в следующих преступлениях:
- ч. 1 статьи 258-3 (создание террористической группы или террористической организации);
- ч. 3 статьи 258 (террористический акт);
- ч. 1 статьи 294 (массовые беспорядки)
- статье 341 (захват государственных или общественных зданий или сооружений);
- статьей 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего)
- статьей 349 (захват представителя власти или работника правоохранительного органа как заложника) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, Игорь Гиркин, известный под псевдонимом "Игорь Стрелков", течение нескольких месяцев был командиром боевиков в городе Славянске и возглавлял силы "народного ополчения" в Донецке, а также был "министром обороны" боевиков.
21 мая 2014 Генеральная прокуратура Украины открыла отношении Игоря Гиркина уголовное производство по подозрению в создании террористической группы или террористической организации (ч. 1 ст. 258-3), организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 294), совершении теракта (ч. 1 ст. 258).
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Политика
10.01.2019 15:26