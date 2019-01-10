Генпрокуратура опубликовала повестку на допрос для Гиркина

Лидера боевиков "ДНР" вызывают на допрос утром 17 января.

Генеральная прокуратура Украины опубликовала повестку с вызовом на допрос бывшего лидера боевиков "ДНР" Игоря Гиркина. Соответствующий документ опубликован на сайте ГПУ.

Гиркина вызывают по подозрению в следующих преступлениях:

ч. 1 статьи 258-3 (создание террористической группы или террористической организации);

ч. 3 статьи 258 (террористический акт);

ч. 1 статьи 294 (массовые беспорядки)

статье 341 (захват государственных или общественных зданий или сооружений);

статьей 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего)

статьей 349 (захват представителя власти или работника правоохранительного органа как заложника) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, Игорь Гиркин, известный под псевдонимом "Игорь Стрелков", течение нескольких месяцев был командиром боевиков в городе Славянске и возглавлял силы "народного ополчения" в Донецке, а также был "министром обороны" боевиков.

21 мая 2014 Генеральная прокуратура Украины открыла отношении Игоря Гиркина уголовное производство по подозрению в создании террористической группы или террористической организации (ч. 1 ст. 258-3), организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 294), совершении теракта (ч. 1 ст. 258).