Генпрокуратура опубликовала повестку на допрос для Гиркина

Лидера боевиков "ДНР" вызывают на допрос утром 17 января.

Генпрокуратура опубликовала повестку на допрос для Гиркина
Игорь Гиркин (Стрелков)
Фото: kp.ru

Генеральная прокуратура Украины опубликовала повестку с вызовом на допрос бывшего лидера боевиков "ДНР" Игоря Гиркина. Соответствующий документ опубликован на сайте ГПУ.

Гиркина вызывают по подозрению в следующих преступлениях:

  • ч. 1 статьи 258-3 (создание террористической группы или террористической организации);
  • ч. 3 статьи 258 (террористический акт);
  • ч. 1 статьи 294 (массовые беспорядки)
  • статье 341 (захват государственных или общественных зданий или сооружений);
  • статьей 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего)
  • статьей 349 (захват представителя власти или работника правоохранительного органа как заложника) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, Игорь Гиркин, известный под псевдонимом "Игорь Стрелков", течение нескольких месяцев был командиром боевиков в городе Славянске и возглавлял силы "народного ополчения" в Донецке, а также был "министром обороны" боевиков.

21 мая 2014 Генеральная прокуратура Украины открыла отношении Игоря Гиркина уголовное производство по подозрению в создании террористической группы или террористической организации (ч. 1 ст. 258-3), организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 294), совершении теракта (ч. 1 ст. 258).


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Черное море идет американский десантный корабльВ Черное море идет американский десантный корабль
NASA отложило визит главы "Роскосмоса" Рогозина из-за агрессии РФ в УкраинеNASA отложило визит главы "Роскосмоса" Рогозина из-за агрессии РФ в Украине
Опубликован перевод текста Томоса об автокефалии ПЦУОпубликован перевод текста Томоса об автокефалии ПЦУ
На Рождество украинцам покажут Томос об автокефалииНа Рождество украинцам покажут Томос об автокефалии
Климкин: если кто-то скажет, что мы вступим в ЕС и НАТО за год или два, не верьтеКлимкин: если кто-то скажет, что мы вступим в ЕС и НАТО за год или два, не верьте
Блок рекламы


Похожие новости
ГПУ вызвала на допрос экс-министра обороны Саламатина по делу КурченкоГПУ вызвала на допрос экс-министра обороны Саламатина по делу Курченко
Генпрокуратура уличила двух бывших сотрудников Высшего Хозсуда в подтасовке распределения делГенпрокуратура уличила двух бывших сотрудников Высшего Хозсуда в подтасовке распределения дел
The Washington Post опубликовала новые доказательства вмешательства РоSSии в выборыThe Washington Post опубликовала новые доказательства вмешательства РоSSии в выборы
Капитан бронекатера "Никополь" Небылица заявил на допросе, что является военнопленнымКапитан бронекатера "Никополь" Небылица заявил на допросе, что является военнопленным
Генпрокуратура вызвала на допрос АваковаГенпрокуратура вызвала на допрос Авакова
Появилось видео допроса задержанных РФ украинских моряков (обновлено)Появилось видео допроса задержанных РФ украинских моряков (обновлено)
Британская полиция опубликовала новые видео с подозреваемыми в отравлении Скрипаля в СолсбериБританская полиция опубликовала новые видео с подозреваемыми в отравлении Скрипаля в Солсбери
Генпрокуратура реанимирует "киотское дело" ИванющенкоГенпрокуратура реанимирует "киотское дело" Иванющенко
CБУ опубликовала данные 11 наемников ЧВК ВагнераCБУ опубликовала данные 11 наемников ЧВК Вагнера
Продан отправил в САП медицинскую справку о том, что не сможет прийти на допросПродан отправил в САП медицинскую справку о том, что не сможет прийти на допрос
Последние новости
Подгружаем последние новости