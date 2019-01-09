Священник бывшей УПЦ МП получил срок за сотрудничество с боевиками "ЛНР"
В 2014 батюшка организовал блокирование дороги, препятствуя перемещению ВСУ в район проведения АТО.
Новоайдарский районный суд Луганской области приговорил священника УПЦ МП к шести годам лишения свободы заочно за сотрудничество с боевиками.
Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.
Установлено, что в апреле 2014 года настоятель одного из храмов Новоайдарского района присоединился к террористам. Во главе группы антиукраински настроенных лиц клирик организовал блокирование автодороги в Луганск, препятствуя перемещению сил и средств ВСУ в район проведения АТО.
Суд признал пособника террористов виновным в препятствовании законной деятельности ВСУ и других военных формирований.
Приговор вступил в законную силу. Начало срока исполнения наказания будет исчисляться со дня его задержания. Осужденный объявлен в розыск.
Ранее сообщалось, что суд приговорил боевика "ДНР" к 9,5 годам тюрьмы.
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