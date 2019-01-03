Семенченко не должен был использовать диппаспорт в частной поездке в Грузию, - Геращенко

Народный депутат находился за границей в частном порядке, а не в командировке от парламента.

Верховная Рада Украины не направляла народного депутата Семена Семенченко в командировку в Грузию, поэтому он не должен был использовать в этой поездке дипломатический паспорт. Об этмо сегодня сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

На своей странице в Фейсбуке Геращенко написала, что получила от спикера украинского парламента Андрея Парубия соответствующий ответ на свой запрос об использовании Семенченко своего дипломатического паспорта.

"Как видно из официальной информации, нардеп не информировал о своей командировке секретариат ВР, парламент также не направлял нардепа ни в какую командировку в Грузию. Безусловно, каждый политик сам определяет график своих международных поездок и встреч, это его полное право. Вместе с тем, правила использования дипломатического паспорта позволяют брать этот документ лишь в официальные командировки, а не частные поездки", - отметила Геращенко.

Первый вице-спикер призвала народных депутатов брать в частные поездки в Чехию, Грузию и другие страны свой обычный биометрический загранпаспорт, а не дипломатический. "Не стоит полицейским в Праге или Тбилиси тыкать в нос украинский дипломатический паспорт в частных поездках, это незаконно и нечестно", - подчеркнула Геращенко.

Напомним, 2 декабря в столице Грузии - Тбилиси - в гостинице "Альянс" были задержаны шестеро граждан Украины и один гражданин Грузии по подозрению в незаконном приобретении, хранении огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ. Народный депутат Украины и почетный командир батальона "Донбасс" Семен Семенченко заявил, что несколько человек среди задержанных принимали участие в боевых действиях на востоке Украины в составе батальона "Донбасс".