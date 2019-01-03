Саудовская Аравия требует смертной казни для 5 подозреваемых в убийстве журналиста Хашогги

Всего по делу об убийстве арестованы 18 человек, но семерым из них до сих пор не выдвинули обвинений.

Генпрокуратура Саудовской Аравии потребовала приговорить к смертной казни пятерых человек, подозреваемых в причастности к убийству журналиста The Washington Post Джамаля Хашогги. Об этом сообщает Associated Press.

Всего по делу об убийстве Хашогги проходят 11 человек, которые присутствовали на судебных слушаниях. На данный момент неизвестно, почему семеро остальных подозреваемых по делу, не представил перед судом. На данный момент им даже не предъявлены официальные обвинения.

Ранее чиновники Саудовской Аравии объявили об аресте 18 человек, причастных к убийству, других комментариев власти страны не предоставило. Государственное агентство Саудовской прессы и государственное телевидение сообщили, что обвинитель "потребовал назначить надлежащее наказание в отношении подсудимых и требует смертной казни для пяти из подсудимых за их непосредственное участие в убийстве". Имена подозреваемых при этом не назывались.

По словам прокуроров, подозреваемые потребовали копии выдвинутых обвинительных заключений и попросили больше времени для ознакомления с материалами дела.