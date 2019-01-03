Саудовская Аравия требует смертной казни для 5 подозреваемых в убийстве журналиста Хашогги

Всего по делу об убийстве арестованы 18 человек, но семерым из них до сих пор не выдвинули обвинений.

Саудовская Аравия требует смертной казни для 5 подозреваемых в убийстве журналиста Хашогги
Джамаль Хашогги на интервью в марте 2018 года
Фото: Metafora Production

Генпрокуратура Саудовской Аравии потребовала приговорить к смертной казни пятерых человек, подозреваемых в причастности к убийству журналиста The Washington Post Джамаля Хашогги. Об этом сообщает Associated Press.

Всего по делу об убийстве Хашогги проходят 11 человек, которые присутствовали на судебных слушаниях. На данный момент неизвестно, почему семеро остальных подозреваемых по делу, не представил перед судом. На данный момент им даже не предъявлены официальные обвинения.

Ранее чиновники Саудовской Аравии объявили об аресте 18 человек, причастных к убийству, других комментариев власти страны не предоставило. Государственное агентство Саудовской прессы и государственное телевидение сообщили, что обвинитель "потребовал назначить надлежащее наказание в отношении подсудимых и требует смертной казни для пяти из подсудимых за их непосредственное участие в убийстве". Имена подозреваемых при этом не назывались.

По словам прокуроров, подозреваемые потребовали копии выдвинутых обвинительных заключений и попросили больше времени для ознакомления с материалами дела.

Напомним, обозреватель The Washington Post Джамаль Хашогги пропал 2 октября во время посещения представительства Саудовской Аравии в Стамбуле. Позже власти Турции и Саудовской Аравии признали, что журналист был убит. В декабре сенат США возложил ответственность за убийство журналиста на наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана аль-Сауда. Власти страны ввели санкции против 17 подданных Саудовской Аравии, которых подозревают в причастности к убийству.


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