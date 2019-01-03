Комиссия ВМС лишила матроса статуса участника боевых действий за дезертирство

В Военно-морских силах Вооруженных сил Украины сообщили, что лишают статуса участника боевых действий военнослужащих, которые совершили преступление.

Об этом сообщается на странице ВМС ВСУ в Фейсбуке.

"Комиссия ВМС ВСУ лишила статуса участника боевых действий матроса Лабузова М. Основанием стало вынесение приговора Ильичевским районным судом Мариуполя Донецкой области, в котором Лабузов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 407 Уголовного кодекса (дезертирство) в виде трех лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в уголовно-исполнительном учреждении закрытого типа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Комиссия руководствовалась п.81 Порядка предоставления и лишения статуса УБД лицам, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в военных действиях на Донбассе.

"За период военной службы матрос Лабузов М. совершил самовольное оставление воинской части и неоднократно привлекался командиром к административной ответственности. Такие действия унижают имя защитника Украины. Каждый военнослужащий должен понимать, что наличие статуса участника боевых действий - это не просто документ, это признание народом заслуг в деле защиты Родины, свидетельство доверия, которое никто не имеет права подрывать", - говорится в сообщении.

Напомним, в октябре прошлого года военнослужащий из Львовской области получил 14 лет за дезертирство и госизмену.