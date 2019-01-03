Комиссия ВМС лишила матроса статуса участника боевых действий за дезертирство

Матрос самовольно покинул часть и неоднократно привлекался к административной ответственности.

Комиссия ВМС лишила матроса статуса участника боевых действий за дезертирство
Флаг ВМС Украины
Фото: mil.gov.ua

В Военно-морских силах Вооруженных сил Украины сообщили, что лишают статуса участника боевых действий военнослужащих, которые совершили преступление.

Об этом сообщается на странице ВМС ВСУ в Фейсбуке.

"Комиссия ВМС ВСУ лишила статуса участника боевых действий матроса Лабузова М. Основанием стало вынесение приговора Ильичевским районным судом Мариуполя Донецкой области, в котором Лабузов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 407 Уголовного кодекса (дезертирство) в виде трех лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в уголовно-исполнительном учреждении закрытого типа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Комиссия руководствовалась п.81 Порядка предоставления и лишения статуса УБД лицам, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в военных действиях на Донбассе.

"За период военной службы матрос Лабузов М. совершил самовольное оставление воинской части и неоднократно привлекался командиром к административной ответственности. Такие действия унижают имя защитника Украины. Каждый военнослужащий должен понимать, что наличие статуса участника боевых действий - это не просто документ, это признание народом заслуг в деле защиты Родины, свидетельство доверия, которое никто не имеет права подрывать", - говорится в сообщении.

Напомним, в октябре прошлого года военнослужащий из Львовской области получил 14 лет за дезертирство и госизмену.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Военные ООС взяли в плен боевика "ДНР"Военные ООС взяли в плен боевика "ДНР"
США вышли из ЮНЕСКОСША вышли из ЮНЕСКО
Разведывательный самолет ВВС США три часа кружил у побережья КрымаРазведывательный самолет ВВС США три часа кружил у побережья Крыма
Генпрокуратура уличила двух бывших сотрудников Высшего Хозсуда в подтасовке распределения делГенпрокуратура уличила двух бывших сотрудников Высшего Хозсуда в подтасовке распределения дел
Полиция Египта ликвидировала 40 боевиков, причастных к атаке на автобус в ГизеПолиция Египта ликвидировала 40 боевиков, причастных к атаке на автобус в Гизе
Блок рекламы


Похожие новости
В Чехии недовольны законом о признании ветеранов ОУН-УПА участниками боевых действий
Порошенко подписал закон, который признает участниками боевых действий ветеранов ОУН-УПАПорошенко подписал закон, который признает участниками боевых действий ветеранов ОУН-УПА
МИД Украины разработал алгоритм действий для голосования за рубежомМИД Украины разработал алгоритм действий для голосования за рубежом
На Соборе по избранию будущего Предстоятеля украинской поместной церкви ожидается 192 участникаНа Соборе по избранию будущего Предстоятеля украинской поместной церкви ожидается 192 участника
Дисциплинарная комиссия привлекла прокурора Донского к ответственностиДисциплинарная комиссия привлекла прокурора Донского к ответственности
Рада признала ветеранов ОУН-УПА участниками боевых действийРада признала ветеранов ОУН-УПА участниками боевых действий
Клинтон обратилась к G7 из-за действий РоSSии в Керченском проливеКлинтон обратилась к G7 из-за действий РоSSии в Керченском проливе
Сенат США принял резолюцию с осуждением действий РоSSии в Керченском проливеСенат США принял резолюцию с осуждением действий РоSSии в Керченском проливе
"Народный фронт" требует лишить Медведчука статуса переговорщика"Народный фронт" требует лишить Медведчука статуса переговорщика
Полиция отпустила задержанного участника акции протеста под "Океан плазой" (обновлено)Полиция отпустила задержанного участника акции протеста под "Океан плазой" (обновлено)
Последние новости
Подгружаем последние новости