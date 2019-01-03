СБУ выдворила из Украины гражданина Беларуси за антиукраинскую пропаганду

Он неоднократно публиковал антиукраинские материалы на ресурсах, подконтрольных "ДНР" и "ЛНР".

Служба безопасности Украины выдворила из страны гражданина Беларуси с запретом въезда в страну сроком на три года.

Об этом сообщается на сайте СБУ .

" СБУ заблокировала деструктивную деятельность гражданина Республики Беларусь П. Карназицького, который распространял антиукраинскую пропаганду на территории нашего государства. Оперативники спецслужбы установили, что иностранец, который проживал в Украине нелегально, публично распространял фейковую информацию. В частности, во время выступлений на некоторых телеканалах он ставил под сомнение признанные международным сообществом доказательства присутствия войск страны-агрессора на временно оккупированных территориях нашей страны", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что гражданин неоднократно публиковал антиукраинские материалы на медиа-ресурсах, подконтрольных террористическим организациям "ДНР" и "ЛНР".

Глава СБУ Василий Грицак отметил, что после введения ограничений на въезд для граждан РФ , роSSийские спецслужбы стали все чаще привлекать к провокациям иностранцев.

"Деятельность подобных проплаченных Россией пропагандистов представляет угрозу не только национальным интересам Украины, но и противоречит законодательству страны их происхождения", - подчеркнул Грицак.

Напомним, в декабре роSSийский "Первый канал" показал сюжет о "разочарованном украинце", который оказался студентом из Минска.