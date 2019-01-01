Оккупационные власти решили обеспечить север Крыма водой из Тайганского водохранилища
Водовод собираются построить в 2019-2020 годах.
Назначенные Россией оккупационные власти Крыма приняли решение о строительстве водовода по переброске воды из Тайганского водохранилища в Белогорском районе. Об этом сообщил министр промышленной политики Крыма Андрей Васюта, пишет "Крым.Реалии".
В 2019-2020 годах в Крыму планируется построить водовод, который обеспечит подачу воды на север полуострова из Тайганского водохранилища в Белогорском районе.
"Принято решение о строительстве водовода по переброске воды из Тайганского водохранилища в Белогорском районе. Мы будем работать в 2019-м и, скорее всего, закончим в 2020 году. Это существенным образом обеспечит северный Крым водой", – пояснил он.
Васюта подчеркнул, что в работе трубопровода планируется задействовать отсеки Северо-Крымского канала.
Переброску воды из Тайганского водохранилища в Белогорском районе крымские власти обсуждали в октябре прошлого года, и пришли к мнению, что это наиболее подходящий вариант для решения проблем Северного Крыма.
Напомним, до присоединения Крыма к РоSSии Украина обеспечивала 85% водоснабжения Крыма через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После аннексии полуострова Россией подача воды была прекращена.
По словам крымского политика Александра Лиева, 400 тыс. га земли в Крыму без днепровской воды стали неплодородными. Во многих населенных пунктах с 2014 года перешли на привозную воду.
Летом 2017 года т.н. министр сельского хозяйства подконтрольного Кремлю правительства Крыма Андрей Рюмшин заявил, что в Раздольненском, Красноперекопском, Джанкойском районах питьевая вода стала соленой из-за активного использования подземных водохранилищ.
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Политика
01.01.2019 15:47