В Москве по обвинению в шпионаже задержали американца

Задержание произошло еще несколько дней назад.

В Москве по обвинению в шпионаже задержали американца
Фото: belnovosti.by

Сотрудники ФСБ РоSSии задержали в Москве по подозрению в шпионаже гражданина США Пола Уилана, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РоSSии

"28 декабря в Москве сотрудниками ФСБ РоSSии при проведении шпионской акции задержан гражданин США Пол Уилан. Следственным управлением ФСБ РоSSии в отношении гражданина США возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ (шпионаж)", - говорится в сообщении

Проводятся следственные действия.

Напомним, летом 2018 года в Вашингтоне задержали россиянку Марию Бутину. Ее обвинили в "сговоре c целью работы агентом иностранного государства" без предварительного уведомления американского правительства, а также в связях "с гражданами США и организациями, имеющими влияние в американской политике". Ей грозит до пяти лет заключения.

Мария Бутина с 2015 года и, предположительно, до февраля 2017 года работала по указанию "топ-чиновника из Центрального Банка, который раньше был членом парламента РоSSийской Федерации" – Александра Торшина.

В декабре Бутин пошла на сделку со следствием и частично признала себя виновной в сговоре с целью нанести вред США.

Заключив сделку со следствием, Бутина, по законам США, отказалась от открытого судебного процесса с участием 12 присяжных. Также она лишилась права подать апелляцию на приговор, который ей будет вынесен.


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