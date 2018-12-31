Кирилл написал Варфоломею письмо с призывом не давать Украине Томос

Московский патриарх пригрозил потерей первенства в православном мире.

?Кирилл написал Варфоломею письмо с призывом не давать Украине Томос
Фото: romfea.gr

Московский патриарх Кирилл (Гундяев) написал письмо вселенскому патриарху Варфоломею (Архондонису), в котором призвал его не предоставлять автокефалию Поместной церкви Украины.

Текст обращения обнародован на сайте Русской православной церкви.

В нем Кирилл делает последнюю попытку убедить Варфоломея не предоставлять Томос украинской церкви.

"На так называемом «поместном соборе», который созвали Вы, а возглавила тройка, состоявшая из Вашего представителя, самозваного «патриарха» (теперь именуемого «почетным») и светского главы украинского государства, присутствовали лишь двое из 90 епископов Украинской Православной Церкви. То, что Вы называете «поместным собором», стало собранием раскольников под прикрытием имени Святой Константинопольской Церкви. Что это, как не легализация украинского раскола, которой Вы публично обещали не допустить?" - говорится в письме.

Кирилл в обращении к Варфоломею пишет, что митрополит Винницкий и Барский Симеон и митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр не представляют Московский патриархат, поэтому собор не может именоваться объединительным.

Также он утверждает, что светские власти Украины начали преследовать УПЦ МП. "Уже сейчас архипастырей и духовенство на Украине под надуманными предлогами вызывают на допросы, шантажируют, угрожают близким людям, проводят обыски в храмах и жилищах, оказывают давление на семьи и детей. На днях вступил в силу закон, цель которого — лишить Украинскую Православную Церковь ее имени, чтобы под видом «добровольного перехода общин» провести насильственные захваты ее храмов. Таким Вы видите объединение православных Украины?" - говорится письме.

Кирилл также пригрозил, что в случае предоставления Украине автокефалии имя Варфоломея будет вписано в список самых позорных вселенских патриархов.

"Не вписывайте свое доселе уважаемое имя в один перечень с такими бесславными епископами Константинополя, как Несторий, иконоборцы Анастасий, Иоанн VII и Феодот, униаты Иосиф II, Митрофан II Матереубийца и Григорий III Мама", - заявил глава РПЦ.

"Если же Вы поступите в соответствии с намерениями, изложенными в Вашем письме, то Вы навсегда утратите возможность служить единению святых Божиих Церквей, перестанете быть Первым в православном мире, насчитывающем сотни миллионов верующих, а причиненные Вами страдания православных украинцев последуют за Вами на Страшный суд нелицеприятного Господа нашего и будут свидетельствовать перед Ним против Вас. Всем сердцем молюсь, чтобы этого не случилось. Еще не поздно остановиться", - заявил Кирилл.

Напомним, что предстоятель Православной церкви Украины Епифаний получит томос об автокефалии 6 января.


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