Украина усилила ПВО и Воздушные силы за время военного положения

Порошенко гарантировал, что линия обороны укреплена максимально.

Украина усилила противовоздушную оборону и Воздушные силы за время военного положения.

Об этом заявил президент Петр Порошенко, который 20 декабря отправился с визитом в Донецкую область.

"В направлении укрепления обороноспособности государства сделано уже немало. В частности усилена противовоздушная оборона, мы нарастили силы и средства Воздушных Сил на угрожающих направлениях, повысилась интенсивность подготовки органов управления и войск, особенно на территории 10 областей, граничащих с Россией ", - сказал Порошенко.

Он добавил, что линия обороны укреплена максимально, а украинская армия готова в любой момент дать адекватный ответ на провокационные действия РоSSии.

По его словам, военное положение было введено как превентивная мера для того, чтобы "агрессор намного больше цену заплатил, если примет чрезвычайно безответственное решение о продолжении агрессии против нашего государства".

Напомним, что срок военного положения заканчивается 26 декабря.