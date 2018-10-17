Украинцы смогут делать бесплатные прививки в частных клиниках

Кабмин утвердил постановление, обеспечивающее вакцинами "первичку" всех форм собственности.

Украинцы смогут делать бесплатные прививки в частных клиниках
Фото: Макс Левин

Кабинет министров Украины предусмотрел возможность бесплатной вакцинации в частных клиниках, а также у врачей, работающих как частные предприниматели. Соответствующее постановление правительство утвердило на сегодняшнем заседании, пишет "Интерфакс-Украина".

"Ранее закупленные за бюджетные средства вакцины были доступны только для украинцев, которые шли в коммунальные учреждения здравоохранения первичного звена. Мы в новом постановлении создаем механизм распределения и перераспределения "государственных" вакцин среди всех медучреждений", – сказала и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун.

В соответствии с календарем прививок, иммунобиологическими препаратами, закупленными за бюджетные средства, обеспечат все родильные дома вне зависимости от формы собственности.

Постановление предусматривает перераспределение бюджетных средств и позволит еще до конца этого года передать на дополнительную закупку на 1 млрд гривен. Речь идет о препаратах "по наименее обеспеченным программам".

"Мы всегда месяцами ожидаем от областей согласования на уменьшение их потребности. Теперь это будет происходить в течение пяти рабочих дней по молчаливому согласию: нет замечаний от областей – мы можем перенаправлять средства на наименее обеспеченные программы", – отметила Супрун.

Лекарственные средства и изделия медназначения, закупаемые за средства бюджета, должны распределяться областными департаментами здравоохранения между медучреждениями в течение трех рабочих дней.

Напомним, на прошлой неделе Минздрав сообщил, что вакцины от штаммов гриппа, которые ожидаются в Украине в этом сезоне, уже направлены в аптеки.


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