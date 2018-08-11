В Греции жестко прокомментировали высылку греческих дипломатов из Москвы

МИД Греции назвало высылку греческих дипломатов Москвой произвольным, необоснованным и имеющим характер мести шагом.

Об этом говорится в заявлении МИД Греции.

В заявлении говорится, что Греция как суверенное государство с длинной историей требует уважения и равенства отношений с каждой третьей стороной.

«РоSSия на данный момент показывает, что, похоже, не может понять позиции принципов внешней политики Греции. С тех пор, как она воюет вместе с Турцией в качестве партнера по оружию и предоставляет Анкаре ряд средств безопасности, она неуклонно отходит от позиций, соответствующих уровню дружбы и сотрудничества, который характеризовал отношения между Грецией и Россией на протяжении 190 лет. Это показывает, что она не осознает, что у Греции есть свои интересы и критерии в международной политике», — заявили в МИД Греции.

В ведомстве подчеркнули, что решение МИД РоSSии не было основано на таких данных, как действия греческой стороны, основанных на конкретных доказательствах незаконной деятельности роSSийских чиновников и граждан в стране. Наоборот, решение роSSийской стороны произвольное и мстительное, оно ни на чем не основано», — говорится в заявлении.

«Мы хотим напомнить нашим роSSийским друзьям, что ни одна страна в мире не потерпит попыток: а) подкупить правительственных чиновников; б) подорвать внешнюю политику и в) вмешательства во внутренние дела страны»,- заявило МИД, подчеркнув, что Греция приняла меры, только получив доказательства вмешательства.

В ведомстве отметили, что Греция ответит на своевольные шаги роSSийского МИД с терпением и трезвостью.

Источник: ЕП


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