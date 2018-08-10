США объяснили цель новых санкций против РоSSии из-за отравления Скрипалей
"Санкции - это тот путь, с помощью которого мы можем попытаться побудить правительство РФ улучшить свое поведение"
США пытаются с помощью новых санкций добиться от роSSийского правительства более конструктивного поведения при выстраивании отношений с Вашингтоном.
Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт, комментируя ограничительные меры в отношении Москвы из-за отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлии, передает Deutsche Welle.
"Мы хотели бы более тесных отношений с правительством РФ, учитывая тот факт, что у нас много областей, вызывающих взаимную обеспокоенность. Санкции - это тот путь, с помощью которого мы можем попытаться побудить правительство улучшить свое поведение", - подчеркнула она.
Журналисты напомнили Нойерт о существующих санкционных механизмах в отношении КНДР и Венесуэлы. В ответ на это представитель Госдепа отметила, что США "к каждой из стран подходят по-разному", рассматривая их "через призму конкретных обстоятельств".
"Правительство США определило, что санкции могут быть очень эффективным инструментом в попытке привлечь различные правительства за стол переговоров или побудить государства пойти на уступки", - подчеркнула Нойерт, отметив, что это "лишь один инструмент из очень большого арсенала средств".
Она также заявила, что Вашингтон продолжает быть открытым для диалога с Москвой.
"Мы склонны верить, что диалог всегда остается важным механизмом", - подчеркнула Нойерт, напомнив, что президент Дональд Трамп и госсекретарь Майкл Помпео выступали за улучшение отношений с роSSийскими властями.
Напомним, 9 августа США объявили о введении с 22 августа новых санкций против РоSSии из-за инцидента с использованием химического оружия в британском Солсбери. Речь идет о запрете на экспорт в РФ товаров, которые могут быть связаны с национальной безопасностью.
Если в течение трех месяцев Москва не предоставит гарантий, что не будет использовать химоружие и не согласится допустить международных инспекторов на свои предприятия по его производству , то РоSSию ожидает второй раунд санкций. В частности, предусматривается запрет полетов компании "Аэрофлот" в США, снижение уровня дипломатических отношений, почти полное прекращение американского экспорта (за исключением продовольствия) и импорта роSSийских товаров.
Консульство РФ в США назвало эти санкции "драконовскими", а курс рубля к доллару и роSSийский фондовый рынок значительно обвалились.
4 марта 2018 года в английском городе Солсбери был отравлен ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Лондона экс-разведчик ГРУ Сергей Скрипаль. Вместе с ним пострадала дочь Юлия. Власти страны заявили, что россияне отравлены веществом нервно-паралитического действия "Новичок", которое разрабатывали в СССР и РФ.
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