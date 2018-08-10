?США объяснили цель новых санкций против РоSSии из-за отравления Скрипалей

"Санкции - это тот путь, с помощью которого мы можем попытаться побудить правительство РФ улучшить свое поведение"

США пытаются с помощью новых санкций добиться от роSSийского правительства более конструктивного поведения при выстраивании отношений с Вашингтоном.

Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт, комментируя ограничительные меры в отношении Москвы из-за отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлии, передает Deutsche Welle.

"Мы хотели бы более тесных отношений с правительством РФ , учитывая тот факт, что у нас много областей, вызывающих взаимную обеспокоенность. Санкции - это тот путь, с помощью которого мы можем попытаться побудить правительство улучшить свое поведение", - подчеркнула она.

Журналисты напомнили Нойерт о существующих санкционных механизмах в отношении КНДР и Венесуэлы. В ответ на это представитель Госдепа отметила, что США "к каждой из стран подходят по-разному", рассматривая их "через призму конкретных обстоятельств".

"Правительство США определило, что санкции могут быть очень эффективным инструментом в попытке привлечь различные правительства за стол переговоров или побудить государства пойти на уступки", - подчеркнула Нойерт, отметив, что это "лишь один инструмент из очень большого арсенала средств".

Она также заявила, что Вашингтон продолжает быть открытым для диалога с Москвой.

"Мы склонны верить, что диалог всегда остается важным механизмом", - подчеркнула Нойерт, напомнив, что президент Дональд Трамп и госсекретарь Майкл Помпео выступали за улучшение отношений с роSSийскими властями.

Напомним, 9 августа США объявили о введении с 22 августа новых санкций против РоSSии из-за инцидента с использованием химического оружия в британском Солсбери. Речь идет о запрете на экспорт в РФ товаров, которые могут быть связаны с национальной безопасностью.

Если в течение трех месяцев Москва не предоставит гарантий, что не будет использовать химоружие и не согласится допустить международных инспекторов на свои предприятия по его производству , то РоSSию ожидает второй раунд санкций. В частности, предусматривается запрет полетов компании "Аэрофлот" в США , снижение уровня дипломатических отношений, почти полное прекращение американского экспорта (за исключением продовольствия) и импорта роSSийских товаров.

Консульство РФ в США назвало эти санкции "драконовскими", а курс рубля к доллару и роSSийский фондовый рынок значительно обвалились.