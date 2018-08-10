Минюст: Из Лукьяновского СИЗО вывезли трех торнадовцев, остальных посадили в карцер

Трех бывших бойцов роты МВД Торнадо этапировали из Лукьяновского СИЗО в Киеве , остальных посадили в карцер после попытки устроить бунт.

Об этом в эфире телеканала 112 Украина рассказал пресс-секретарь замминистра юстиции Юрий Маслак.

В четверг работники пенитенциарной службы вместе с военными прокурорами и спецназом СБУ Альфа пришли с обысками в камеру, где содержались торнадовцы. Причиной стала информация о том, что они вымогают деньги от сокамерников. Однако бывшие бойцы роты Торнадо оказали сопротивление, в частности, применили самодельные взрывные пакеты. От этого пострадал один из правоохранителей.

«Самодельные взрывные пакеты они сделали непосредственно в камере. Они делаются с помощью порошка и обычных спичек, что не запрещено для передачи заключенным. Один из взрывпакетов был активирован. Наш один работник получил травму», — отметил Маслак.

Торнадовцы также облили бензином одного из правоохранителей и угрожали его поджечь.

«У них был бензин с собой. Одного из работников облили горючим, угрожая поджечь его. Поэтому мы открыли камеру. Никто из торнадовцев не пострадал», — рассказал пресс-секретарь заместителя министра юстиции.

Также у торнадовцев были ножи и топор. Они подстрекали других осужденных к массовым беспорядкам.