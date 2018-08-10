Минюст: Из Лукьяновского СИЗО вывезли трех торнадовцев, остальных посадили в карцер
Трех бывших бойцов роты МВД Торнадо этапировали из Лукьяновского СИЗО в Киеве, остальных посадили в карцер после попытки устроить бунт.
Об этом в эфире телеканала
В четверг работники пенитенциарной службы вместе с военными прокурорами и спецназом СБУ Альфа пришли с обысками в камеру, где содержались торнадовцы. Причиной стала информация о том, что они вымогают деньги от сокамерников. Однако бывшие бойцы роты Торнадо оказали сопротивление, в частности, применили самодельные взрывные пакеты. От этого пострадал один из правоохранителей.
«Самодельные взрывные пакеты они сделали непосредственно в камере. Они делаются с помощью порошка и обычных спичек, что не запрещено для передачи заключенным. Один из взрывпакетов был активирован. Наш один работник получил травму», — отметил Маслак.
Торнадовцы также облили бензином одного из правоохранителей и угрожали его поджечь.
«У них был бензин с собой. Одного из работников облили горючим, угрожая поджечь его. Поэтому мы открыли камеру. Никто из торнадовцев не пострадал», — рассказал пресс-секретарь заместителя министра юстиции.
Также у торнадовцев были ножи и топор. Они подстрекали других осужденных к массовым беспорядкам.
«Для того, чтобы стабилизировать ситуацию, трое человек были вывезены из СИЗО в учреждения Киевской области. Другие лица, которые остались, помещены в карцер», — сообщил Маслак.
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Политика
10.08.2018 16:31