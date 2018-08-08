В "ДНР" жительницу Горловки, удерживаемую в плену почти полгода, обвинили в шпионаже

Марину Чуйкову задержали на блокпосту "Майорский" 19 марта 2018 года.

В "ДНР" жительницу Горловки, удерживаемую в плену почти полгода, обвинили в шпионаже
Фото: ДАН

Группировка "ДНР" избрала меру пресечения в виде заключения под стражей жительнице неподконтрольной Украине Горловки Марине Чуйковой, удерживаемой в плену почти полгода. Ее обвиняют в "шпионаже", сообщают Новости Донбасса.

"Сегодня нам наконец удалось получить подтверждение о том, что маме избрана мера пресечения в виде содержания под стражей по обвинению в "Шпионаже" со стороны МГБ ДНР", - написал в Facebook ее сын, волонтер Савва Чуйков.

По словам Чуйкова, "есть косвенная информация, что маму перевели в 97 колонию в Макеевке".

Он также опубликовал фотографию ответа от "МВД ДНР", в котором говорится, что Чуйкову задержали на блокпосту "Майорский" 19 марта 2018 года.

46-летняя Марина Чуйкова проживала в Горловке Донецкой области. В марте она перестала выходить на связь. После задержания ее перевели в СИЗО Донецка, о чем ее сын Савва рассказал в интервью "Громадському радіо". Об аресте Чуйковой боевиками "МГБ ДНР" ее семья узнала от соседей. Савва также сообщал об условиях содержания его матери в СИЗО.

"Жарко, на прогулку выводят не каждый день и буквально на полчаса - час. В камере постоянно находится около 15 женщин, душа нет. Продукты можно передавать не все, бытовые какие-то вещи - тоже, как и косметику, как и средства личной гигиены", - отмечал он.

По его словам, его семья обращалась в СБУ, ООН, Красный Крест, однако результата нет.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В Сумах застрелили экс-депутата горсоветаВ Сумах застрелили экс-депутата горсовета
Венгрия ответила на протест Украины из-за высказываний премьера ОрбанаВенгрия ответила на протест Украины из-за высказываний премьера Орбана
Сенцова в Лабытнанги посетил местный священникСенцова в Лабытнанги посетил местный священник
США заявили о максимальной активности подлодок РФ в Атлантике за последние 25 летСША заявили о максимальной активности подлодок РФ в Атлантике за последние 25 лет
В посольстве Грузии в Лондоне задержали Грэма Филипса, выкрикивавшего антигрузинские лозунгиВ посольстве Грузии в Лондоне задержали Грэма Филипса, выкрикивавшего антигрузинские лозунги
Блок рекламы


Похожие новости
Казахстан запретил ретрансляцию почти 90 зарубежных теле- и радиоканаловКазахстан запретил ретрансляцию почти 90 зарубежных теле- и радиоканалов
Родственники солдат ВСУ, находящихся в плену с начала 2015 года, вышли на акцию к Администрации президентаРодственники солдат ВСУ, находящихся в плену с начала 2015 года, вышли на акцию к Администрации президента
В роSSийском СИЗО объявил голодовку бывший военный, обвиненный в шпионаже в пользу УкраиныВ роSSийском СИЗО объявил голодовку бывший военный, обвиненный в шпионаже в пользу Украины
Старший инспектор киевской таможни задержана за взятку почти в $3,5 тысячиСтарший инспектор киевской таможни задержана за взятку почти в $3,5 тысячи
Британский комитет: международные группы помощи почти "замешаны" в сексуальном насилииБританский комитет: международные группы помощи почти "замешаны" в сексуальном насилии
Спецслужбы Германии обвинили РФ в шпионаже и попытках вмешательства в политикуСпецслужбы Германии обвинили РФ в шпионаже и попытках вмешательства в политику
Подозреваемый во взяточничестве мэр Сколе арестован с залогом почти в 141 тысяч гривенПодозреваемый во взяточничестве мэр Сколе арестован с залогом почти в 141 тысяч гривен
Журналисты почтили память погибшего Павла ШереметаЖурналисты почтили память погибшего Павла Шеремета
НАПК обвинили в провале работы по выявлению конфликтов интересовНАПК обвинили в провале работы по выявлению конфликтов интересов
Боевики обстреляли поселок Пивденное возле ГорловкиБоевики обстреляли поселок Пивденное возле Горловки
Последние новости
Подгружаем последние новости