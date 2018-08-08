В "ДНР" жительницу Горловки, удерживаемую в плену почти полгода, обвинили в шпионаже

Марину Чуйкову задержали на блокпосту "Майорский" 19 марта 2018 года.

Группировка "ДНР" избрала меру пресечения в виде заключения под стражей жительнице неподконтрольной Украине Горловки Марине Чуйковой, удерживаемой в плену почти полгода. Ее обвиняют в "шпионаже", сообщают Новости Донбасса.

"Сегодня нам наконец удалось получить подтверждение о том, что маме избрана мера пресечения в виде содержания под стражей по обвинению в "Шпионаже" со стороны МГБ ДНР", - написал в Facebook ее сын, волонтер Савва Чуйков.

По словам Чуйкова, "есть косвенная информация, что маму перевели в 97 колонию в Макеевке".

Он также опубликовал фотографию ответа от " МВД ДНР", в котором говорится, что Чуйкову задержали на блокпосту "Майорский" 19 марта 2018 года.

46-летняя Марина Чуйкова проживала в Горловке Донецкой области. В марте она перестала выходить на связь. После задержания ее перевели в СИЗО Донецка, о чем ее сын Савва рассказал в интервью "Громадському радіо". Об аресте Чуйковой боевиками "МГБ ДНР" ее семья узнала от соседей. Савва также сообщал об условиях содержания его матери в СИЗО .

"Жарко, на прогулку выводят не каждый день и буквально на полчаса - час. В камере постоянно находится около 15 женщин, душа нет. Продукты можно передавать не все, бытовые какие-то вещи - тоже, как и косметику, как и средства личной гигиены", - отмечал он.