Госдеп сообщил о вводе новых санкций против РФ из-за дела Скрипалей

Санкции вступят в силу 22 августа.

Госдеп сообщил о вводе новых санкций против РФ из-за дела Скрипалей
Фото: Council on Foreign Relations

Соединенные Штаты введут новые санкции в отношении РоSSии из-за инцидента с использованием химического оружия в британском Солсбери.

Об этом заявила пресс-секретарь госдепартамента Хизер Науэрт, передает Reuters.

Новые санкции против РФ вступят в силу 22 августа 2018 года.

В Госдепе объяснили, что в результате применения отравляющего вещества "Новичок" в британском Солсбери РФ нарушила международное право. В соответствии с законом 1991 года применение какой-либо страной биологического и химического оружия влечет ограничительные меры со стороны США.

Кроме того, в Госдепе заявили, что если РФ в течение трех месяцев не предоставит гарантий, что не будет использовать химическое оружие и не согласится на допуск международных инспекторов, то тогда ее ожидает второй этап санкций.

Санкции касаются запрета на экспорт в РоSSию товаров, которые могут быть связаны с национальной безопасностью. В частности, речь идет об электронных устройствах и их компонентах, в том числе и тех, что используются в авиационной отрасли.

Напомним, 4 марта 2018 года в английском городе Солсбери был отравлен ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Лондона экс-разведчик ГРУ Сергей Скрипаль. Вместе с ним пострадала дочь Юлия. Власти страны заявили, что россияне отравлены веществом нервно-паралитического действия "Новичок", которое разрабатывали в СССР и РФ.


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