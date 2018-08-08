Госдеп сообщил о вводе новых санкций против РФ из-за дела Скрипалей

Санкции вступят в силу 22 августа.

Соединенные Штаты введут новые санкции в отношении РоSSии из-за инцидента с использованием химического оружия в британском Солсбери.

Об этом заявила пресс-секретарь госдепартамента Хизер Науэрт, передает Reuters.

Новые санкции против РФ вступят в силу 22 августа 2018 года.

В Госдепе объяснили, что в результате применения отравляющего вещества "Новичок" в британском Солсбери РФ нарушила международное право. В соответствии с законом 1991 года применение какой-либо страной биологического и химического оружия влечет ограничительные меры со стороны США .

Кроме того, в Госдепе заявили, что если РФ в течение трех месяцев не предоставит гарантий, что не будет использовать химическое оружие и не согласится на допуск международных инспекторов, то тогда ее ожидает второй этап санкций.



Санкции касаются запрета на экспорт в РоSSию товаров, которые могут быть связаны с национальной безопасностью. В частности, речь идет об электронных устройствах и их компонентах, в том числе и тех, что используются в авиационной отрасли.