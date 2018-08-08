Госдеп сообщил о вводе новых санкций против РФ из-за дела Скрипалей
Санкции вступят в силу 22 августа.
Соединенные Штаты введут новые санкции в отношении РоSSии из-за инцидента с использованием химического оружия в британском Солсбери.
Об этом заявила пресс-секретарь госдепартамента Хизер Науэрт, передает Reuters.
Новые санкции против РФ вступят в силу 22 августа 2018 года.
В Госдепе объяснили, что в результате применения отравляющего вещества "Новичок" в британском Солсбери РФ нарушила международное право. В соответствии с законом 1991 года применение какой-либо страной биологического и химического оружия влечет ограничительные меры со стороны США.
Кроме того, в Госдепе заявили, что если РФ в течение трех месяцев не предоставит гарантий, что не будет использовать химическое оружие и не согласится на допуск международных инспекторов, то тогда ее ожидает второй этап санкций.
Санкции касаются запрета на экспорт в РоSSию товаров, которые могут быть связаны с национальной безопасностью. В частности, речь идет об электронных устройствах и их компонентах, в том числе и тех, что используются в авиационной отрасли.
Напомним, 4 марта 2018 года в английском городе Солсбери был отравлен ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Лондона экс-разведчик ГРУ Сергей Скрипаль. Вместе с ним пострадала дочь Юлия. Власти страны заявили, что россияне отравлены веществом нервно-паралитического действия "Новичок", которое разрабатывали в СССР и РФ.
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