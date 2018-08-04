Сенцова в Лабытнанги посетил местный священник

Политзаключенный отказался от исповеди.

Сенцова в Лабытнанги посетил местный священник
Архивное фото
Фото: humanrights.org.ua

Иерей храма Святого Георгия Победоносца (г. Лабытнанги) Богдан Василюк, окормляющий учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа, в субботу посетил исправительную колонию, где удерживается украинский режиссер Олег Сенцов, и пообщался с осужденным.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) РоSSии по этому округу.

"Во время обхода медицинской части учреждения Богдан Василюк зашел в палату, где находился осужденный Сенцов О. Г. Священнослужитель поинтересовался состоянием его здоровья. Олег Сенцов ответил, что чувствует себя нормально и находится под присмотром медицинских работников. Жалоб на условия содержания у него нет", - говорится в сообщении.

Согласно информации ведомства, иерей предложил осужденному побеседовать без присутствия посторонних или исповедоваться.

"Сенцов поблагодарил, но отказался, пояснив, что в помощи священнослужителя не нуждается", - сказано в сообщении УФСИН.

Ранее роSSийские тюремщики не пустили к Сенцову епископа Апостольской православной церкви отца Григория. Начальник исполнительной службы заявил, что "не видит целесообразности" в таком визите.

Напомним, Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. В РФ его обвинили в создании на территории Крыма террористического сообщества.

14 мая 2018 года он объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, незаконно удерживаемых в РФ по политическим причинам.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Сумах застрелили экс-депутата горсоветаВ Сумах застрелили экс-депутата горсовета
Суд приговорил 84-летнего харьковчанина к 12 годам тюрьмы за госизменуСуд приговорил 84-летнего харьковчанина к 12 годам тюрьмы за госизмену
Венгрия ответила на протест Украины из-за высказываний премьера ОрбанаВенгрия ответила на протест Украины из-за высказываний премьера Орбана
У члена ВККСУ Луцюка выявили подделку документовУ члена ВККСУ Луцюка выявили подделку документов
В ЦАР начались беспорядки после убийства местного жителя роSSийскими наемниками, - СМИВ ЦАР начались беспорядки после убийства местного жителя роSSийскими наемниками, - СМИ
Блок рекламы


Похожие новости
Власти Москвы запретили акцию в поддержку СенцоваВласти Москвы запретили акцию в поддержку Сенцова
РоSSийские тюремщики не пустили к Сенцову священникаРоSSийские тюремщики не пустили к Сенцову священника
На здании мэрии Парижа вывесили портрет СенцоваНа здании мэрии Парижа вывесили портрет Сенцова
Два чешских депутата незаконно посетили КрымДва чешских депутата незаконно посетили Крым
Генсек ОБСЕ посетил КПВВ "Майорское"Генсек ОБСЕ посетил КПВВ "Майорское"
Сестра Сенцова заявила, что он находится "в предсмертном состоянии"Сестра Сенцова заявила, что он находится "в предсмертном состоянии"
На Майдане активисты в масках Трампа, Меркель и Путина провели перфоманс в поддержку СенцоваНа Майдане активисты в масках Трампа, Меркель и Путина провели перфоманс в поддержку Сенцова
Сестра Сенцова призвала бойкотировать канал "112 Украина" из-за эфира с МураевымСестра Сенцова призвала бойкотировать канал "112 Украина" из-за эфира с Мураевым
Мама Александра Кольченко в Крыму провела одиночный пикет в поддержку Сенцова
Мать Сенцова попросила фюрера РФ о помиловании сынаМать Сенцова попросила фюрера РФ о помиловании сына
Последние новости
Подгружаем последние новости