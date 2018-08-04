Сенцова в Лабытнанги посетил местный священник

Политзаключенный отказался от исповеди.

Иерей храма Святого Георгия Победоносца (г. Лабытнанги) Богдан Василюк, окормляющий учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа, в субботу посетил исправительную колонию, где удерживается украинский режиссер Олег Сенцов, и пообщался с осужденным.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) РоSSии по этому округу.

"Во время обхода медицинской части учреждения Богдан Василюк зашел в палату, где находился осужденный Сенцов О. Г. Священнослужитель поинтересовался состоянием его здоровья. Олег Сенцов ответил, что чувствует себя нормально и находится под присмотром медицинских работников. Жалоб на условия содержания у него нет", - говорится в сообщении.

Согласно информации ведомства, иерей предложил осужденному побеседовать без присутствия посторонних или исповедоваться.

"Сенцов поблагодарил, но отказался, пояснив, что в помощи священнослужителя не нуждается", - сказано в сообщении УФСИН.

Ранее роSSийские тюремщики не пустили к Сенцову епископа Апостольской православной церкви отца Григория. Начальник исполнительной службы заявил, что "не видит целесообразности" в таком визите.

Напомним, Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. В РФ его обвинили в создании на территории Крыма террористического сообщества.