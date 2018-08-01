Иран отверг предложение Трампа про переговоры
Высокопоставленные официальные лица Ирана во вторник отказались от предложения американского президента Дональда Трампа о переговорах.
Об этом сообщает агентство Reuters.
В частности, в Иране назвали предложение о переговорах без предварительных условий бесполезным и унизительным.
Напомним, как сообщало ранее
Трамп заявил о готовности встретиться с руководством Ирана «в любое время» и без «предварительных условий». «Я, конечно, встречусь с Ираном, если они захотят встретиться. Я верю, что они в конечном итоге захотят встретиться. Я готов встретиться, когда они пожелают», — отмечал глава США.
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