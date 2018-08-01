Иран отверг предложение Трампа про переговоры

Высокопоставленные официальные лица Ирана во вторник отказались от предложения американского президента Дональда Трампа о переговорах.

Об этом сообщает агентство Reuters.

В частности, в Иране назвали предложение о переговорах без предварительных условий бесполезным и унизительным.

Напомним, как сообщало ранее РБК-Украина , в Иране настаивают, что США должны подтвердить приверженность выполнению ядерного соглашения перед встречей с иранским руководством.