Иран отверг предложение Трампа про переговоры

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Высокопоставленные официальные лица Ирана во вторник отказались от предложения американского президента Дональда Трампа о переговорах.

Об этом сообщает агентство Reuters.

В частности, в Иране назвали предложение о переговорах без предварительных условий бесполезным и унизительным.

Напомним, как сообщало ранее РБК-Украина, в Иране настаивают, что США должны подтвердить приверженность выполнению ядерного соглашения перед встречей с иранским руководством.

Трамп заявил о готовности встретиться с руководством Ирана «в любое время» и без «предварительных условий». «Я, конечно, встречусь с Ираном, если они захотят встретиться. Я верю, что они в конечном итоге захотят встретиться. Я готов встретиться, когда они пожелают», — отмечал глава США.


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