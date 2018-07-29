В Москве задержали организаторов митинга против повышения пенсионного возраста
Это вторая за два дня акция против пенсионной реформы.
После окончания митинга против повышения пенсионного возраста в Москве задержали четверых человек, в частности, его организаторов. Во время акции они выступали на сцене, передает "Дождь".
"Среди задержанных - основатель Либертарианской партии Сергей Бойко, координатор московского штаба Алексея Навального Олег Степанов, ведущий митинга Олег Чичков и журналист Иван Егоров", - говорится в сообщении.
По словам одного из задержанных, их везут в ОВД "Красносельское". Причина задержания неизвестна.
Митинги против повышения пенсионного возраста проводят в РоSSии уже второй день подряд. Сегодняшний был организован Либертарианской партией. По оценке "Белого счетчика", в нем приняли участие шесть тысяч человек. МВД насчитало на акции 2,5 тысячи человек.
Организаторами вчерашних митингов, которые прошли в разных городах РФ, выступили представители КПРФ и "Левого фронта".
Напомним, Госдума 19 июля одобрила в первом чтении проект пенсионной реформы. Планируется, что к 2028 году мужчины смогут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины, начиная с 2034 года, будут уходить на заслуженный отдых в 63 года. Проект вызвал резко негативную реакцию в обществе, привел к протестам и снижению рейтингов президента и главы правительства РФ. 12 роSSийских регионов публично отказались поддерживать реформу.
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29.07.2018 13:52