В Москве задержали организаторов митинга против повышения пенсионного возраста

Это вторая за два дня акция против пенсионной реформы.

После окончания митинга против повышения пенсионного возраста в Москве задержали четверых человек, в частности, его организаторов. Во время акции они выступали на сцене, передает "Дождь".

"Среди задержанных - основатель Либертарианской партии Сергей Бойко, координатор московского штаба Алексея Навального Олег Степанов, ведущий митинга Олег Чичков и журналист Иван Егоров", - говорится в сообщении.

По словам одного из задержанных, их везут в ОВД "Красносельское". Причина задержания неизвестна.

Митинги против повышения пенсионного возраста проводят в РоSSии уже второй день подряд. Сегодняшний был организован Либертарианской партией. По оценке "Белого счетчика", в нем приняли участие шесть тысяч человек. МВД насчитало на акции 2,5 тысячи человек.

Организаторами вчерашних митингов, которые прошли в разных городах РФ , выступили представители КПРФ и "Левого фронта".