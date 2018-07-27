Тымчук предупредил о готовящихся "схватках и массовых столкновениях" во время Крестного хода

Организацию провокаций Кремль возложил на "Союз православных братств".

Координатор группы "Информационное сопротивление", депутат Дмитрий Тымчук сообщил о готовящихся провокациях во время и после Крестного хода, который пройдет сегодня в Киеве .

Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбуке.

"По оперативным данным группы "ИС", руководителям иностранных представительств РПЦ дано указание в период с 27 по 29 июля этого года быть готовыми провести экстренные встречи с представителями политических и журналистских кругов в своих странах пребывания по поступлению из Украины информации "о схватках и массовых столкновениях", которые случились во время и после Крестного хода, который 27 июля будет проводить украинский экзархат РПЦ (т.н. УПЦ МП)", - написал Тымчук.

Также стало известно, что обеспечение и организацию провокаций Кремль возложил на "Союз православных братств".

"Так, украинские структуры данной организации должны обеспечить привлечение максимального количества именно граждан Украины, разбитых на группы «противников Московского Патриархата» и «верующих Московского патриархата», для проведения провокационных действий (схваток и столкновений) по сигналу и под руководством координаторов из роSSийских спецслужб, командированных с этой целью на территорию Украины", - добавил Тымчук.

Напомним, ранее стало известно, что на оккупированной части Донбасса собирают людей для отправки в Киев в качестве "группы поддержки" противников украинской автокефалии. Эти люди будут участвовать в мероприятиях в день Крещения Киевской Руси.