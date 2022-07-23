Шольц викинув секретні документи разом із побутовими відходами – der Spiegel

Такі секретні документи може переглядати лише людина, яка "пройшла перевірку безпеки для визначення необхідної достовірності", інформує ZN.ua.

Шольц викинув секретні документи разом із побутовими відходами – der Spiegel
© Офіс президента

Сусіди федерального канцлера Олафа Шольца та його дружини міністра освіти Бранденбурга Брітт Ернст, знайшли внутрішні урядові документи у сміттєвому контейнері житлового комплексу в центрі Потсдама, повідомляє Spiegel.

Як повідомляється, серед документів були роздруківки календаря зустрічей, листування електронною поштою та чернетки промов дружини канцлера.

Незабаром після саміту "Великої сімки" в Ельмау у сміттєвому баку опинилися документи з фотографіями та "короткими профілями партнерів", глав держав та урядів.

Перерахована інформація є загальнодоступною, проте інформація в документах була відзначена Міністерством закордонних справ як "засекречена лише для службового користування".

До поводження з такими файлами застосовуються суворі правила: вони повинні бути знищені таким чином, щоб "зміст не міг бути помітним і не міг бути упізнаний", згідно з федеральним адміністративним регламентом про так звані "заходи щодо збереження таємниці".

За даними Федерального відомства із захисту Конституції, такі секретні документи може переглядати тільки людина, яка "пройшла перевірку безпеки для визначення необхідної достовірності".

Користувачі соцмереж після цієї новини почали припускати, що ця ситуація може призвести до внутрішнього конфлікту в партії і парламенті, а також до усунення Шольца з посади Федерального канцлера.


Антон Герасименко, ZN.ua





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