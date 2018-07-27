Норвегия поддержала Крымскую декларацию США

Норвегия поддержала официальную Декларацию Государственного департамента США по Крыму.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Министерство иностранных дел страны.

"Норвегия приветствует и поддерживает заявление госсекретаря США Майка Помпео, подтвердив позицию США против незаконной аннексии Россией Крыма", - говорится в сообщении.

В МИДе также подчеркивают необходимо соблюдать нормы международного права, уважать суверенитет и территориальную целостность Украины.

Напомним, 25 июля Госдеп США обнародовал официальную Декларацию по Крыму. В документе, подписанном Помпео, указано, что РоSSия "путем вторжения в Украину в 2014 году и попыткой аннексии Крыма пыталась подорвать фундаментальный международный принцип, разделяемый демократическим сообществом", а также, что "ни одна страна не может изменить границы другого государства силой, что закреплено в Уставе ООН ".

"Своими действиями РоSSия повела себя недостойно великой нации и решила изолировать себя от международного сообщества", - говорится в декларации. США призвали РФ уважать принципы, о приверженности которым она долго заявляла, и прекратить оккупацию полуострова.

О поддержке данной Декларации ранее заявила Чехия.