Бывшего нардепа Габера забросали яйцами в Киеве за "связи с Медведчуком"
До серьезной драки дело не дошло.
Бывшего нардепа, лидера Патриотической партии Николая Габера забросали яйцами в Киеве в связи с подозрениями в связях с пророSSийским политиком Виктором Медведчуком.
Как сообщает корреспондент LB.ua, Габер выступил одним из организаторов "Форума патриотических сил" в Украинском доме. Перед началом мероприятия в Украинский дом явились представители националистических организаций, таких как С14, "Ветеранское братство" и других. Они устроили полемику с организаторами форума, среди которых опознали также Наталью Миролюб, которая одно время возглавляла бориспольскую организацию "Украинского выбора".
Во время перепалки Габер заявил, что он был на Майдане и пришедших в Украинский дом националистов он там не видел. После этого в него полетели яйца.
До серьезной драки дело не дошло.
Также в ходе конфликта пострадала пожилая женщина, которую облили зеленкой.
В итоге форум, на котором 500 делегатов (по утверждению организаторов) планировали создать новое "общественно-политическое движение патриотических сил", не состоялся. Организаторы обвинили в этом "нанятых Порошенко титушек".
Напомним, что Габер был депутатом Верховной Рады третьего созыва (1998-2002 годы), он представлял Прогрессивную социалистическую партию Украины.
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