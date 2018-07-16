Посол США в РоSSии не верит, что Трамп изменит позицию по Крыму

Президент США Дональд Трамп во время встречи с Путиным вряд ли изменит свое отношение в вопросе Крыма в разрез с позицией официального Вашингтона, который не признает роSSийской аннексии украинского полуострова.

Такое убеждение высказал в воскресенье в интервью телеканалу NBC News посол США в РоSSии Джон Хантсман, передает Укринформ.

«Повестка дня формируется президентом», — отметил Хантсман на вопрос, будет ли придерживаться позиции США и НАТО, что Крым принадлежит Украине.

В то же время он подчеркнул: «Я считаю, маловероятно, что вы увидите какие-либо изменения по Крыму».

Он также акцентировал, что запланированные на понедельник мероприятия в Хельсинки будут иметь статус только встречи между президентами Трампом и Путиным, а не саммита, как это называли раньше в официальных кругах. Он пояснил, что по итогам переговоров не предполагается совместного заявления, к тому же статус остальных мероприятий не соответствует уровню саммита. «Я надеюсь, это будет подробная беседа, в которой мы сможем найти некоторые взаимовыгодные и совместные интересы», — отметил Хантсман.