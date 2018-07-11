Руководство Бельгии не встретило Трампа, прилетевшего в страну на саммит НАТО, из-за полуфинального матча ЧМ-2018
Параллельно с прибытием борта №1 проходил матч Бельгия - Франция
Высшее руководство Бельгии не встретило президента США Дональда Трампа, который прибыл в Бельгию на саммит НАТО, потому что все первые лица государства в это время были заняты просмотром полуфинального матча Чемпионата мира-2018 между сборными Бельгии и Франции, сообщает бельгийское издание Le Soir.
В военном аэропорту Мельсброк, куда вчера около 9 вечера приземлился американский борт №1, Дональда Трампа с супругой встретила лишь глава протокольной службы бельгийского МИДа Франсуаза Гюстен, - отмечает издание.
Король Бельгии Филипп, королева Матильда и министр иностранных дел Дидье Рейндерс в это время были в Санкт-Петербурге на матче ЧМ-2018, а премьер-министр королевства Шарль Мишель находился с фан-зоне в городе Брен-ле-Конт.
С 11 по 12 июля в Брюсселе состоится саммит НАТО.
Напомним, во вчерашнем полуфинальном матче сборная Бельгии с минимальным счетом уступила французам (0:1) и теперь сыграют в матче за третье место.
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