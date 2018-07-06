Савченко в СИЗО пишет депутатские обращения и отвечает на письма

Голодовку депутат прекратила несколько недель назад.

Нардеп Надежда Савченко сидит в одиночной камере СИЗО и принимает душ раз в неделю. О состоянии Савченко спустя 107 дней пребывания под стражей рассказала ее пресс-секретарь Татьяна Проторченко, передает Gazeta.ua.

"Надежда сидит в одиночной камере, раз в неделю принимает душ. Две недели назад прекратила голодовку, чтобы пройти полиграф. До этого голодала более двух месяцев. Поэтому сейчас не ест все подряд. Рацион сдержанный и ограниченный. Она сильно похудела", - сообщила Проторченко.

Пресс-секретарь сообщила, что Савченко отвечает на письма, пишет депутатские обращения, смотрит телевидение. Участвует ли депутат в каких-либо следственных действиях, не уточняется.

Напомним, Савченко подозревают в подготовке покушения на жизнь президента, премьер-министра, членов правительства, народных депутатов, свержении конституционного строя. По версии следствия, она вступила в сговор с главарями террористов"ДНР".

Содержание Савченко под стражей продлено до 13 июля. Суд неоднократно отказывался отпустить ее под домашний арест или на поруки.