Порошенко во вторник отправится в Сербию

Запланированы переговоры с президентом, премьером и спикером парламента этой страны.

Порошенко во вторник отправится в Сербию
Фото: пресс-служба президента

Президент Украины Петр Порошенко во вторник, 3 июля, совершит официальный визит в Сербию по приглашению президента этой страны Александра Вучича. 12 июня они встречались в Турции на открытии Южного газового коридора.

На сайте Президента Украины сообщается, что Порошенко также встретится с премьер-министром Аной Брнабич, главой Народной Скупщины Майей Гойкович.

Также Порошенко и Вучич вместе примут участие в открытии украино-сербского бизнес-форума.

Напомним, предыдущий официальный визит Президента Украины в Сербию состоялся еще в 2013 году, тогда это был Виктор Янукович.


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