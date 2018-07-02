Порошенко во вторник отправится в Сербию
Запланированы переговоры с президентом, премьером и спикером парламента этой страны.
Президент Украины Петр Порошенко во вторник, 3 июля, совершит официальный визит в Сербию по приглашению президента этой страны Александра Вучича. 12 июня они встречались в Турции на открытии Южного газового коридора.
На сайте Президента Украины сообщается, что Порошенко также встретится с премьер-министром Аной Брнабич, главой Народной Скупщины Майей Гойкович.
Также Порошенко и Вучич вместе примут участие в открытии украино-сербского бизнес-форума.
Напомним, предыдущий официальный визит Президента Украины в Сербию состоялся еще в 2013 году, тогда это был Виктор Янукович.
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Политика
02.07.2018 12:07