ЕСПЧ объединил производства против РоSSии по Крыму и Донбассу

Украина ждала этого решения полтора года.

ЕСПЧ объединил производства против РоSSии по Крыму и Донбассу
Фото: nytimes.com

Европейский суд по правам человека объединил производства против РоSSийской Федерации по Крыму и Донбассу. Об этом сообщил заместитель министра юстиции Иван Лищина.

"ЕСПЧ согласился с нашим ходатайством и объединил производство по межгосударственным заявлениям о нарушениях ЕКПЧ (Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод - ред.) Россией в два больших производства: по Крыму и Донбассу. Так что вместо пяти дел Украины против РФ осталось три (заявление по вывозу детей из Донбасса в РФ осталось в самостоятельном производстве)", - написал он в Facebook.

Лищина добавил, что что Украина ждала этого решения полтора года.

Европейский суд по правам человека рассматривает несколько дел "Украина против РоSSии", в частности, по статьям о праве на жизнь, пытках, лишении свободы и права на справедливый суд. В частности, в первых двух делах Украина обвиняет РФ в незаконной аннексии Крыма и контроле над боевиками на Донбассе. В других делах на РФ возлагают ответственность за нарушения прав человека в Крыму и на оккупированном Донбассе.

Кроме того, на рассмотрении Европейского суда по правам человека находится четыре тысячи исков граждан, связанных с событиями в аннексирована Россией Крыму и на Донбассе.

Напомним, Украина за 140 тыс. евро наняла английского юриста Бена Эммерсона для представительства в Европейском суде по правам человека в делах против РоSSии.


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