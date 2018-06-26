Дело против Вадима Лейви "зависло" в Верховном Суде, - СМИ

Лейви подозревают в незаконном получении в аренду земель государственной собственности по льготной процедуре.

Прокуратура Хмельницкой области ожидает решения Верховного Суда Украины по делу против Вадима Лейви и Теофипольской районной государственной администрации.

Правоохранители требуют признать недействительными 39 договоров аренды земель сельскохозяйственного назначения общей площадью более 1 140 га, пишет интернет-издание "Резонанс".

Лейви подозревают в незаконном получении в аренду земель государственной собственности по льготной процедуре - без предусмотренных законом торгов.

По версии прокуратуры, для этого он оформил как фермерское хозяйство угодья на территории 16 сельских и 1 поселкового совета 4 районов Хмельницкой области общей стоимостью более 25 млн гривен. Действующий на момент заключения договоров закон "О фермерском хозяйстве" предусматривал, что земля для такой формы предпринимательской деятельности должна располагаться преимущественно единым массивом. Лейви же получил в свое распоряжение участки, расстояние между которыми порой достигает 100 км.

Кроме того, как утверждает прокурор, Лейви нарушил еще одну норму закона предусматривающую, что обрабатывать землю в такой форме собственности имеют право исключительно члены одной семьи.Теофипольский районный суд отклонил этот иск прокуратуры в 2015 году. В 2017 на сторону Лейви также стал Хмельницкий областной апелляционный суд. Фемиду не смогла убедить ни откровенно противозаконная "география" владений Лейви, ни тот факт, что для их обработки он пользовался услугами своих же компаний.

Вадим Лейви имеет в регионе довольно скандальную репутацию. По утверждению средств массовой информации, у него есть совместный бизнес с отцом председателя Теофипольской РГА Юрия Маевского, а соответственно - полный контроль над органами местной власти. Его имя также связывают с одним из ближайших соратников бывшего премьер-министра Арсения Яценюка Андреем Иванчуком.

Имея такие связи, Лейви может позволить себе уничтожать экологию района, незаконно разрабатывать недра и даже захватывать земли других фермеров. При этом ни местные правоохранители, ни судьи не видят в такой деятельности ничего противозаконного. Более того - они ее фактически легализуют.

С 2017 года дело против Лейви "зависло" в Верховном Суде. Как "висят" в органах местной власти в Хмельницкой области заявки ветеранов антитеррористической операции (АТО) на получение земельных участков, право на которые им гарантировало государство. В сложных экономических условиях из-за финансового кризиса оказались тысячи фермеров по всей стране. Кроме тех, кто обладает таким же как у Вадима Лейви "иммунитетом" в органах правосудия на всех уровнях.