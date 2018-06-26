Фюрер РФ сменил командующего Черноморским флотом

Обвиняемый в оккупации Крыма адмирал Витко переведен в главное командование.

Путин сменил командующего Черноморским флотом
Александр Витко

Президент РоSSии Владимир Путин сменил командующего Черноморским флотом. Адмирал Александр Витко, ранее командовавший флотом и который является фигурантом уголовного дела в Украине, направлен к новому месту военной службы в Главное командование Военно-морского флота РФ.

Новым командующим ЧФ РФ стал вице-адмирал Александр Моисеев, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Напомним, украинская прокуратура обвиняет Витко в том, что в период с 20 февраля 2014 по 21 марта 2014 он умышленно совершил преступные действия с целью изменения границ территории и государственной границы Украины; подстрекал к совершению государственной измены; организовал совершение действий, направленных на повреждение объектов, имеющих важное оборонное значение; спланировал, подготовил и принял непосредственное участие в ведении агрессивной войны против Украины (ч. 3 ст. 110; ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 111; ч. 3 ст. 27 ст. 113; ч. 2 ст. 28 ч. ч. 1, 2 ст. 437 УК Украины).

Витко инкриминированы обеспечение военной оккупации Крыма; блокирование воинских частей ВС Украины, транспортных коммуникаций, захват зданий и сооружений органов государственной власти Украины. Все эти действия привели к потере объектов государственной собственности на 1 трлн 80 млрд 352 млн гривен.


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