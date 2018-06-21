В Кошице задержали украинца по подозрению в терроризме

Сейчас рассматривается вопрос о его экстрадиции.

В Кошице задержали украинца по подозрению в терроризме
Фото: tvnoviny.sk

В Словакии правоохранители задержали гражданина Украины, который находился в международном розыске по подозрению в терроризме.

Об этом сообщает Noviny.sk.

Мужчина был задержан по просьбе украинского Интерпола. Около двух лет он проживал в Кошице по поддельным документам на имя Владимира Г. По информации местной полиции, сначала у задержанного было венгерское гражданство и измененное имя. В Словакии он жил всего в нескольких метрах от полицейского участка.

Также правоохранители опубликовали фотографию из его прошлого, на которой украинец изображен вместе с другими вооруженными людьми.

"Мужчина был объявлен в розыск по подозрению в совершении преступлений - умышленными угрозами убийства, незаконным захватом заложников, бандитизмом, терроризмом, нападением на государственных должностных лиц и других", - рассказал региональный прокурор Милан Филичко.

По его информации, он мог поставлять оружие незаконным вооруженным формированиям. Поэтому полиция приняла чрезвычайные меры для его ареста.

Фото: tvnoviny.sk

На данный момент задержанный находится под стражей. Если его признают виновным, он может быть приговорен к тюремному заключению сроком до 15 лет. Также рассматривается вопрос о его экстрадиции.

Напомним, ранее в Таиланде задержали украинца по подозрению в краже $600 тыс. из банкоматов.


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