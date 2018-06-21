В Кошице задержали украинца по подозрению в терроризме
Сейчас рассматривается вопрос о его экстрадиции.
В Словакии правоохранители задержали гражданина Украины, который находился в международном розыске по подозрению в терроризме.
Об этом сообщает Noviny.sk.
Мужчина был задержан по просьбе украинского Интерпола. Около двух лет он проживал в Кошице по поддельным документам на имя Владимира Г. По информации местной полиции, сначала у задержанного было венгерское гражданство и измененное имя. В Словакии он жил всего в нескольких метрах от полицейского участка.
Также правоохранители опубликовали фотографию из его прошлого, на которой украинец изображен вместе с другими вооруженными людьми.
"Мужчина был объявлен в розыск по подозрению в совершении преступлений - умышленными угрозами убийства, незаконным захватом заложников, бандитизмом, терроризмом, нападением на государственных должностных лиц и других", - рассказал региональный прокурор Милан Филичко.
По его информации, он мог поставлять оружие незаконным вооруженным формированиям. Поэтому полиция приняла чрезвычайные меры для его ареста.
На данный момент задержанный находится под стражей. Если его признают виновным, он может быть приговорен к тюремному заключению сроком до 15 лет. Также рассматривается вопрос о его экстрадиции.
Напомним, ранее в Таиланде задержали украинца по подозрению в краже $600 тыс. из банкоматов.
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