Садовый предложил в Брюсселе привлечь европейцев к управлению украинской ГТС

По словам мэра, Украина должна выработать четкое предложение европейским партнерам

Садовый предложил в Брюсселе привлечь европейцев к управлению украинской ГТС
Фото: Facebook

Правительства и компании стран Европейского Союза нужно максимально привлечь к управлению, модернизации и эксплуатации украинской газотранспортной системы. Об этом городской голова Львова Андрей Садовый заявил во время визита в Брюссель, где он встретился с еврокомиссаром по вопросам расширения ЕС Йоханнесом Ханом и лидерами двух ведущих европейских партий – Жозефом Долем и Гансом ван Балено.

По словам главы Львова, учитывая угрозу "Северного потока-2", Украина должна выработать четкое предложение европейским партнерам по использованию собственной газотранспортной системы.

Такого предложения не существует и это становится вопросом национальной безопасности. По нашему мнению, предложение должно заключаться в максимальном привлечении европейских правительств и компаний к управлению, модернизации и эксплуатации нашей ГТС, – отметил Садовый.

Он пояснил, что структуры ЕС не до конца знают как повлиять на развитие проекта "Северный поток-2".

"В определенных кругах существует осторожное убеждение, что это вредный для Европы проект, но ключевая мысль – это дела бизнеса. Да и против позиции Берлина, который лоббирует проект, никто идти не хочет", – отметил Садовый.

Также городской председатель Львова констатировал, что Украина должна делать четкие предложения европейским партнерам, а не только просить и требовать.

"Мы готовы работать с Президентом и правительством над этим, даже находясь в оппозиции. Это надо делать уже. Хотя дела пойдут значительно быстрее, когда "Самопомич" придет к власти", – отметил Садовый.


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