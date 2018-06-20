Румыния назвала арестованную в РФ топ-менеджера "Интер РАО" своей гражданкой

Карина Цуркан подозревается в шпионаже.

Румыния назвала арестованную в РФ топ-менеджера "Интер РАО" своей гражданкой
Фото: torange.biz

Румыния признала топ-менеджера "Интер РАО" Карину Цуркан, арестованную в РоSSии по подозрению в шпионаже, своей гражданкой, передает Немецкая волна.

Соответствующую информацию в среду, 20 июня, подтвердило роSSийским агентствам посольство Румынии в Москве. МИД в Бухаресте запросил у РоSSии официальную информацию в связи с арестом румынской гражданки Карины Цуркан.

"Министерство иностранных дел Румынии официально запросило у посольства РоSSийской Федерации в Бухаресте дополнительную информацию относительно причин задержания в Москве Карины Цуркан. Согласно имеющимся данным, Карина Цуркан имеет и гражданство Румынии", - говорится в сообщении МИД Румынии.

Румынский МИД обратил внимание на спекулятивный характер информации в ряде роSSийских СМИ по поводу ареста Цуркан и призвал объективно подходить к данной теме.

Ранее глава МИД Румынии Теодор Мелешкану заявил румынскому информагентству AGERPRESS, что у задержанной в РоSSии женщины есть несколько паспортов, в том числе молдавский и румынский. Однако источник, близкий к молдавскому МИДу, сообщил, что Карина Цуркан давно отказалась от молдавского гражданства.

Как сообщилось, 15 июня Карина Цуркан была заключена под стражу на два месяца. Она подозревается в шпионаже в пользу Службы внешней разведки Румынии, которая, в свою очередь, активно сотрудничает с ЦРУ. Если вина Цуркан будет доказана, то ей будет грозить от 10 до 20 лет лишения свободы.


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