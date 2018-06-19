Минздрав предлагает отменить ежегодные медосмотры для госслужащих

Регулярные осмотры превратились в обход всех врачей "для галочки".

Минздрав предлагает отменить ежегодные медосмотры для госслужащих
Медосмотр в Раде
Фото: Анна Стешенко

Министерство здравоохранения предлагает отменить ежегодные обязательные медосмотры государственных служащих.

Об этом написала и. о. главы Минздрава Ульяна Супрун в Фейсбуке.

"Отправили на подписание проект приказа, отменяющего ежегодные профилактические медосмотры госслужащих. При условии согласования документа с Нацагентством по вопросам госслужбы и Государственным управлением делами, мы лишимся еще одного бюрократического барьера", - написала она.

Супрун отметила, что все госслужащие смогут, как и все остальные, консультироваться относительно состояния здоровья у своего семейного врача и проходить необходимые обследования

Она напомнила, что с 2003 года все госслужащие должны проходить ежегодные медосмотры в медучреждениях, к которым приписано их госучреждение.

"Больной ты или здоровый, если работаешь на госслужбе - вынужден раз в год проходить всех врачей без разбора, без права выбора медучреждения и возможности отказаться. Во-первых, специфика работы госслужащего не требует регулярного осмотра здоровых людей всеми возможными врачами. Во-вторых, этот метод профилактики в принципе не признается в развитых странах, где за состоянием здоровья следит семейный врач, а профилактические медосмотры проводятся по группам риска", - подчеркнула и.о. главы Минздрава.

По ее словам, такие регулярные осмотры превратились в обход всех врачей "для галочки".

"Отмена этого приказа - один из необходимых шагов к разрушению системы распределения на некие касты, когда служебное положение определяет, в какой больнице тебе лечиться. Мы трансформируем систему здравоохранения в единое медицинское пространство, где каждый получит доступ к одинаково качественным медицинским услугам там, где ему удобно, а не куда приписали", - добавила Супрун.

Напомним, в январе украинских дипломатов при приеме на службу обязали проходить осмотр у психиатра.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
На саммите G7 Трамп рассказывал мировым лидерам почему Крым роSSийский, - BuzzFeedНа саммите G7 Трамп рассказывал мировым лидерам почему Крым роSSийский, - BuzzFeed
РоSSия срочно отозвала дипломата из УкраиныРоSSия срочно отозвала дипломата из Украины
РФ отправила под суд участника блокады роSSийских фур в УкраинеРФ отправила под суд участника блокады роSSийских фур в Украине
РоSSия разместила в ЦАР наемников из "ЧВК Вагнера", - СМИРоSSия разместила в ЦАР наемников из "ЧВК Вагнера", - СМИ
"Наш долг - вернуть Киев и Скопье к каноническому порядку", - Патриарх Варфоломей"Наш долг - вернуть Киев и Скопье к каноническому порядку", - Патриарх Варфоломей
Блок рекламы


Похожие новости
Минздрав обнародовал концепцию реформирования экстренной медицинской помощиМинздрав обнародовал концепцию реформирования экстренной медицинской помощи
Минздрав анонсировал лицензирование врачейМинздрав анонсировал лицензирование врачей
Мусоропроводы в многоэтажках хотят отменитьМусоропроводы в многоэтажках хотят отменить
Порошенко снова потребовал отменить залоги для коррупционеровПорошенко снова потребовал отменить залоги для коррупционеров
В отношении замглавы Минздрава Линчевского открыли дисциплинарное производствоВ отношении замглавы Минздрава Линчевского открыли дисциплинарное производство
"Они все умрут", - замглавы Минздрава о целесообразности лечения онкобольных за рубежом"Они все умрут", - замглавы Минздрава о целесообразности лечения онкобольных за рубежом
Замглавы Минздрава извинился за эмоциональные высказывания о лечении онкобольныхЗамглавы Минздрава извинился за эмоциональные высказывания о лечении онкобольных
Минздрав: в 2017 году не было ни одной смерти от вакцинМинздрав: в 2017 году не было ни одной смерти от вакцин
Минздрав отчитался о количестве новых случаев кориМинздрав отчитался о количестве новых случаев кори
Манифестация госслужащих в Париже переросла в беспорядкиМанифестация госслужащих в Париже переросла в беспорядки
Последние новости
Подгружаем последние новости