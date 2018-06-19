Минздрав предлагает отменить ежегодные медосмотры для госслужащих

Регулярные осмотры превратились в обход всех врачей "для галочки".

Министерство здравоохранения предлагает отменить ежегодные обязательные медосмотры государственных служащих.

Об этом написала и. о. главы Минздрава Ульяна Супрун в Фейсбуке.

"Отправили на подписание проект приказа, отменяющего ежегодные профилактические медосмотры госслужащих. При условии согласования документа с Нацагентством по вопросам госслужбы и Государственным управлением делами, мы лишимся еще одного бюрократического барьера", - написала она.

Супрун отметила, что все госслужащие смогут, как и все остальные, консультироваться относительно состояния здоровья у своего семейного врача и проходить необходимые обследования

Она напомнила, что с 2003 года все госслужащие должны проходить ежегодные медосмотры в медучреждениях, к которым приписано их госучреждение.

"Больной ты или здоровый, если работаешь на госслужбе - вынужден раз в год проходить всех врачей без разбора, без права выбора медучреждения и возможности отказаться. Во-первых, специфика работы госслужащего не требует регулярного осмотра здоровых людей всеми возможными врачами. Во-вторых, этот метод профилактики в принципе не признается в развитых странах, где за состоянием здоровья следит семейный врач, а профилактические медосмотры проводятся по группам риска", - подчеркнула и.о. главы Минздрава.

По ее словам, такие регулярные осмотры превратились в обход всех врачей "для галочки".

"Отмена этого приказа - один из необходимых шагов к разрушению системы распределения на некие касты, когда служебное положение определяет, в какой больнице тебе лечиться. Мы трансформируем систему здравоохранения в единое медицинское пространство, где каждый получит доступ к одинаково качественным медицинским услугам там, где ему удобно, а не куда приписали", - добавила Супрун.

Напомним, в январе украинских дипломатов при приеме на службу обязали проходить осмотр у психиатра.